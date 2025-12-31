Laviņa NCAA izlase pārspēj Dzierkalu un Prāgas "Sparta", iekļūstot Špenglera kausa finālā
Latvijas uzbrucējs Martins Laviņš otrdien ar ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandu iekļuva Davosā notiekošā Špenglera kausa finālā.
NCAA hokejisti pusfinālā ar rezultātu 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) pārspēja Mārtiņa Dzierkala pārstāvēto Prāgas "Sparta".
Laviņam otrā perioda otrajā minūtē bija teicama iespēja gūt vārtus mazākumā, taču pēc izslidošanas pret pretinieku vārtsargu pārāks bija "Sparta" ripu ķērājs Jakubs Kovāržs. Laviņš uz ledus bija astoņas minūtes un 44 sekundes.Savukārt Dzierkals asistēja Prāgas komandas pirmajos vārtos, taču pirms tam pēc viņa noraidījuma pretinieki panāca 1:0 šajā spēlē. Dzierkals spēlēja 16 minūtes un 42 sekundes, cīņu pabeidzot ar negatīvu lietderības koeficientu.
NCAA komandā ar trīs gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Aidens Finks, kamēr pretiniekiem divus vārtus guva Filips Hlapīks.
NCAA hokejisti trešdien finālā tiksies ar mājinieci "Davos", kas ar 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) uzvarēja "Fribourg-Gotteron".
Špenglera kauss, kas šogad tiek aizvadīts 97. reizi vēsturē, ir vecākais Eiropas klubu turnīrs. Pa 16 reizēm kausu ir izcīnījusi Kanādas izlase un "Davos", bet septiņas reizes uzvarējusi Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt 1949. gadā.