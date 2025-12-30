"VEF Rīga" robus sastāvā aizlāpa ar Šveices izlases uzbrucēju
Latvijas-Igaunijas līgas un Latvijas Basketbola līgas čempione "VEF Rīga" paziņojusi, ka tās sastāvu papildinājis šveicietis Tonijs Ročaks.
VEF nesen paziņoja, ka tās sastāvā vairs nespēlēs centrs Arnaldo Toro, kura līgums ar vienību noslēdzās un netika pagarināts. Toro bija viens no kluba līderiem, īpaši jau cīņā par atlēkušajām bumbām. Tāpat potītes savainojums ir ukrainim Rotislavam Novickim, veselības likstas turpina mocīt arī nesen klubu pastiprinājušo Benu Karlsonu (vasarā guva traumu, kas liedza VEF pievienoties no sezonas sākuma).
Informējam, ka līdz ar līguma termiņa noslēgšanos, mūsu komandā neturpinās spēlēt centrs Arnaldo Toro Barea.
Sakām lielu paldies Arnaldo par ieguldījumu šajā sezonā un novēlam veiksmi un panākumus turpmākajā karjerā!
Gadu mijā klubs paziņojis, ka to pastiprinājis Šveices izlases uzbrucējs Tonijs Ročaks. Iepriekšējā sezonā Ročaks spēlēja Adrijas līgas komandā “Cibona”, kur vidēji spēlē guva 10,5 punktus un izcīnīja 5,4 atlēkušās bumbas, savukārt sezonu iepriekš Horvātijas līgā pārstāvēja “Dubrava” komandu, caurmērā gūstot 16,5 punktus un izcīnot 7,7 atlēkušās bumbas.
Šo sezonu Tonijs Ročaks iesāka Itālijas pēc spēka otrajā līgā, kur vidēji spēlē guva 9,2 punktus un izcīnīja 4,2 atlēkušās bumbas, savā labākajā sezonas spēlē Ročaks atzīmējās ar 27 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām.
Šveices izlases sastāvā 2027. gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas spēlēs Ročaks palīdzēja savai valstsvienībai ar vidēji spēlē gūtiem 11,6 punktiem un 5,1 izcīnītu atlēkušo bumbu.
VEF jau pēc grupas cīņām izstājās no FIBA Čempionu līgas, līdz ar to turpinājumā piedalās vietējos turnīros - Latvijas-Igaunijas līgā, Latvijas kausā un vēlāk arī Latvijas Basketbola līgas izslēgšanas mačos. Apvienotajā līgā ar 13 uzvarām 16 spēlēs VEF atrodas trešajā vietā, bet Latvijas kausā 29. decembrī sasniedza ceturtdaļfinālu.
"VEF Rīga" pievienojas Šveices izlases basketbolists Tonijs Ročaks.
