Hokejs
Šodien 07:11
Floridas “Panthers” ar Balinski sastāvā pārspēj “Capitals”
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 5:3 (2:2, 0:0, 3:1) pārspēja Vašingtonas "Capitals". Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Sems Reinhārts, bet pretiniekiem - Toms Vilsons.
Balinskis šajā mačā uz ledus bija 13 minūtes un 54 sekundes, izpildīja četrus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus un izdarīja divus metienus pa vārtiem. Balinska lietderības koeficients bija +1.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 44 punktiem 38 spēlēs ieņem astoto vietu.