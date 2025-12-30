Floridas “Panthers” ar Balinski sastāvā pārspēj “Capitals”
foto: Getty Images via AFP
Balinskis ar "Panthers" uzvar "Capitals" komandu.
Floridas “Panthers” ar Balinski sastāvā pārspēj “Capitals”

Latvijas aizsargs Uvis Balinskis pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" izcīnīja uzvaru.

"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 5:3 (2:2, 0:0, 3:1) pārspēja Vašingtonas "Capitals". Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Sems Reinhārts, bet pretiniekiem - Toms Vilsons.

Balinskis šajā mačā uz ledus bija 13 minūtes un 54 sekundes, izpildīja četrus spēka paņēmienus, bloķēja divus metienus un izdarīja divus metienus pa vārtiem. Balinska lietderības koeficients bija +1.

Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 44 punktiem 38 spēlēs ieņem astoto vietu.

