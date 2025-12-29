Zemgus Girgensona komandas biedrs Ņikita Kučerovs atzīts par NHL aizvadītās nedēļas labāko spēlētāju
Latvijas hokejista Zemgus Girgensona pārstāvētās Tampabejas "Lightning" uzbrucējs Ņikita Kučerovs atzīts par Nacionālās hokeja līgas (NHL) aizvadītās nedēļas labāko spēlētāju, informē turnīra rīkotāji.
Par otro labāko atzīts Sietlas "Kraken" uzbrucējs Ēli Tolvanens, bet trešās zvaigznes gods ticis Monreālas "Canadiens" uzbrucējam Jurajam Slafkovskim.
Kučerovs aizvadītajā nedēļā izcēlās ar četriem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm, palīdzot "Lightning" izcīnīt trīs panākumus tikpat mačos. 32 gadus vecais hokejists ar 49 (17+32) punktiem 34 spēlēs starp līgas rezultatīvākajiem spēlētājiem atrodas dalītā sestajā vietā.
Savukārt Tolvanens nedēļu noslēdza ar diviem precīziem metieniem un četrām rezultatīvām piespēlēm. Somijas hokejists ticis pie punktiem sešās spēlēs pēc kārtas un ar 25 (7+18) punktiem ir "Kraken" rezultatīvākais spēlētājs.
Tikmēr Slafkovskis aizvadītajā nedēļā divos mačos tika pie trīs gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm. Viņš šosezon iekrājis 28 (13+15) punktus un ir piektais rezultatīvākais Monreālas vienības spēlētājs.