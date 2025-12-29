Fantastiskais Mārtiņš Dzierkals ieved Prāgas "Sparta" Špenglera kausa izcīņas pusfinālā
Latvijas hokejists Mārtiņš Dzierkals pirmdien Davosā Špenglera kausa ceturtdaļfināla mačā izcēlās ar diviem precīziem metieniem un palīdzēja Prāgas "Sparta" sasniegt pusfinālu. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Prāgas komanda ar 5:1 (0:0, 0:0, 5:1) pārspēja Kanādas hokejistus.
Dzierkals guva "Sparta" pirmos vārtus, kad trešajā periodā pēc spēlētām septiņām minūtēm saņēma ripu pie pretinieku aizsardzības zonas un apspēlēja aizsargus, nogādājot ripu pretinieku vārtos, kā arī nepilnas divas minūtes līdz pamatlaika beigām raidīja ripu tukšos kanādiešu vārtos un dubultoja "Sparta" pārsvaru (3:1).
Latvijas hokejists šajā mačā uz ledus bija 14 minūtes un 18 sekundes un noslēdza maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Prāgas vienības labā vārtus vēl guva Filips Hlapīks, Kristians Vesalainens un Davids Nemečeks.
"Sparta" otrdien pusfinālā spēkosies ar Martina Laviņa pārstāvēto ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandu.
Špenglera kauss, kas šogad tiek aizvadīts 97. reizi vēsturē, ir vecākais Eiropas klubu turnīrs. Pa 16 reizēm kausu ir izcīnījusi Kanādas izlase un "Davos", bet septiņas reizes ir uzvarējusi Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt 1949. gadā.