Latvijas hokeja izlases vārtsargs karjeru turpinās Polijā
Latvijas hokeja vārtsargs Ēriks Vītols karjeru turpinās Polijas čempionvienībā "Tychy", pirmdien pavēstīja viņa jaunais klubs.
24 gadus vecais vārtsargs šo sezonu sāka Slovākijas augstākās hokeja līgas komandā "Banska Bystrica", taču novembra izskaņā līgums ar viņu tika pārtraukts.
Slovākijas čempionātā Latvijas izlases kandidāts sešās spēlēs vidēji ielaida 4,13 ripas un atvairīja 87,6% metienu. Viņa vietā komanda piesaistīja citu latviešu ripu ķērāju Mareku Mitenu.
Pagājušajā sezonā Vītols pārstāvēja Somijas spēcīgākās līgas klubu Jiveskiles JYP, bet pirms tam spēlēja otrajā pēc spēka - "Mestis" - līgā Keurū "KeuPa" rindās, kā arī pašmāju klubos "Zemgale"/LBTU, Rīgas "Dinamo" un "Rīga".
Talantīgais vārtsargs 2024. gada pasaules čempionātā stājās Latvijas izlases vārtos, nomainot Elvi Merzļikinu pēc sešām ielaistām ripām pret Zviedriju. Vītols mačā pret Zviedriju atvairīja 13 no 14 metieniem.
Polijas čempionātā "Tychy" ar 49 punktiem 26 spēlēs ieņem ceturto vietu deviņu komandu konkurencē.