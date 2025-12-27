Dzierkala vārti nodrošina Prāgas “Sparta” uzvaru Špenglera kausa spēlē
Latvijas uzbrucējs Mārtiņš Dzierkals sestdien Davosā guva vārtus tradicionālā Špenglera kausa hokeja mačā un sekmēja Prāgas "Sparta" komandas uzvaru.
Rikardo Torriani vārdā nosauktās grupas spēlē "Sparta" ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) pārspēja Helsinku IFK (HIFK).
Otrā perioda devītajā minūtē Dzierkals laukuma vidū pie apmales saņēma Jakuba Krejčīka tālu piespēli un pēc pārejas uzbrukumā no kreisās puses izdarīja precīzu metienu vārtos. Latvietis tobrīd panāca 2:0, tādējādi gūdams vārtus, kas vēlāk izrādījās uzvaru nesošie.
Dzierkals uz ledus bija 15 minūtes un 40 sekundes un cīņu pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Dienu iepriekš "Sparta" ar 2:5 atzina Šveices kluba "Fribourg-Gotteron" pārākumu.
Sestdien Martins Laviņš ar ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandu spēkosies ar mājinieci "Davos". Piektdien Ferdinanda Katīni vārdā nosauktajā grupā NCAA hokejisti ar 2:3 piekāpās Kanādas izlasei.
Špenglera kauss, kas šogad tiek aizvadīts 97. reizi vēsturē, ir vecākais Eiropas klubu turnīrs. Pa 16 reizēm kausu ir izcīnījusi Kanādas izlase un "Davos", bet septiņas reizes ir uzvarējusi Čehijas vienība Prāgas LTC, kas beidza pastāvēt 1949. gadā.