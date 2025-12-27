Latvijas Biatlona federācija paziņo izlases sastāvu 2026. gada Olimpiskajām spēlēm
foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijas biatloniste Baiba Bendika.
Latvijas Biatlona federācija paziņo izlases sastāvu 2026. gada Olimpiskajām spēlēm

Latvijas Biatlona federācija ir apstiprinājusi Latvijas biatlona izlases sastāvu dalībai Milānas/Kortīnas 2026. gada Olimpiskajās spēlēs.

Atlase tika veikta saskaņā ar iepriekš apstiprināto atlases nolikumu, izvērtējot sportistu sniegumu Pasaules kausa un IBU kausa sacensībās!

Sastāvā iekļautie sportisti:

Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise.

Treneru un atbalsta personāls:

Kārlis Vanags – galvenais treneris (vīriešu izlase), Agnese Caune – galvenā trenere (sieviešu izlase), Valdis Bērziņš – treneris, Vasil Mukshyn – šaušanas treneris, Per Olav Tretterud – mentālais treneris.

Serviss:

Reinis Korsūnovs, Edgars Piksons, Ole Bjorn Tretterud.

Latvijas Biatlona federācija sveic sportistus un treneru kolektīvu ar kvalificēšanos Olimpiskajām spēlēm un novēl veiksmīgu sagatavošanās posmu ceļā uz Milānu/Kortīnu.

