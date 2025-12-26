Dainis Krištopāns laužas cauri "TVB Stuttgart" aizsardzībai
Vakar 23:33
Dainis Krištopāns sešreiz sarūgtina pretinieku vārtsargu, "Melsungen" svin uzvaru Vācijas handbola bundeslīgas mačā
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns piektdien guva sešus vārtus Vācijas bundeslīgas mačā, "Melsungen" komandai izcīnot panākumu. "Melsungen" mājās ar 33:28 (16:14) pārspēja "Stuttgart" komandu.
Krištopāns, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles, uzvarētāju rindās dalīja rezultatīvākā spēlētāja godu ar Ruvenu Maršanu, bet viesu sastāvā sešus vārtus guva Patriks Cīkers.
"Melsungen" ar 22 punktiem 19 spēlēs ieņem septīto vietu.
Pagājušajā sezonā Melzungenes komanda 18 komandu konkurencē ieņēma trešo vietu.