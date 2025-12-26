Dāvis Bertāns (foto: "Dubai Basket" / X)
Basketbols
Šodien 18:59
Dāvis Bertāns palīdz "Dubai" sakaut Kriša Helmaņa pārstāvēto "Krka"
Latvijas basketbolista Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" komanda piektdien Adrijas līgas mačā pieveica Novo Mesto "Krka" komandu, kurā spēlē Krišs Helmanis. "Dubai" mājās bija pārāka ar 82:61 (27:16, 19:15, 24:14, 12:16).
Bertāns laukumā pavadīja 16 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā guva deviņus punktus, realizēdams trīs no četriem tālmetieniem. Tāpat viņa kontā viens neprecīzs soda metiens, viena izcīnīta atlēkusī bumba, divi notaikumu pārkāpumi un +/- rādītājs +17.
Savukārt Helmanis spēlēja 16 minūtes un 24 sekundes, atzīmējoties ar četriem gūtiem punktiem. Latvietis realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, bija neprecīzs abos tālmetienos, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divas reizes pārkāpa noteikumus un tika pie negatīva +/- rādītāja -14.
A grupā Bertāna pārstāvētā "Dubai" ar desmit uzvarām desmit spēlēs ir līdere, bet "Krka" ar diviem panākumiem 11 mačos ir septītajā vietā deviņu komandu konkurencē.