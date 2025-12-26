Futbola derību skandālā arestē arī Stambulas "Galatasaray" bijušo viceprezidentu Timuru
Turcijā futbola derību likmju skandālā turpinās apcietināšanas, un prokuratūra izdevusi vēl 29 aresta orderus, piektdien ziņo Turcijas mediji. Tiek vēstīts, ka starp aizturētajiem ir arī futbola kluba Stambulas "Galatasaray" bijušais viceprezidents Erdens Timurs.
Vienlaicīgā operācijā 11 provincēs tika arestētas 24 personas, tostarp Timurs un 14 futbolisti. Viena persona jau atradās cietumā par citu pārkāpumu, un pārējo četru meklēšana turpinās. Stambulas prokuratūra paziņojusi, ka, pārbaudot Timura bankas kontus, atklājies, ka viņš veicis aizdomīgus finanšu darījumus un tādējādi pārkāpis vairākus likumus.
Savukārt futbolisti esot veikuši likmes uz spēļu rezultātiem. Derību skandāls jau vairākas nedēļas ir satricinājis Turcijas futbolu. Oktobra beigās Turcijas Futbola federācija (TFF) paziņoja par apsūdzībām, ka kopumā 152 tiesneši aktīvi veikuši derības. Izmeklēšana tiek veikta arī pret klubiem un spēlētājiem, un uz izmeklēšanas laiku ir atstādināti 149 tiesneši un vairāk nekā 1000 spēlētāju.
Tas attiecas uz 27 Turcijas augstākās līgas spēlētājiem, tostarp profesionāļiem no vadošajiem klubiem no Stambulas - "Galatasaray", "Fenerbahce" un "Besiktas", kā arī "Trabzonspor".
Starp aizdomās turētajiem ir arī citu klubu vadītāji. Tiek apgalvots, ka kopumā šajā lietā ir iesaistīti vairāk nekā 570 aktīvi strādājoši tiesneši.