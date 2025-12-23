Andrejs Cigaņiks atzīts par Latvijas gada labāko futbolistu
Futbola apskatnieku Edmunda Novicka un Ilvara Koscinkeviča iedibinātajā sporta mediju balsojumā, kura rezultāti publicēti portālā "Sportacentrs.com", par 2025. gada labāko Latvijas futbolistu atzīts aizsargs Andrejs Cigaņiks.
28 gadus vecais Cigaņiks šogad sasniedza Latvijas izlases rekordu, kopš 2020. gada piedaloties 60 valstsvienības mačos pēc kārtas. Latvijas futbolists iepriekšējā sezonā ar "Luzern" komandu izcīnīja sesto vietu Šveices superlīgā, līdz pēdējai kārtai cīnoties par Eirokausu ceļazīmi.
Cigaņiku savā sešniekā bija iekļāvuši 49 no 51 aptaujas dalībnieka, 44 atvēlot pirmo vietu. Aptaujā Cigaņiks tika pie 285 punktiem, RFS uzbrūkošais pussargs Jānis Ikaunieks iekrāja 157 punktus, bet "Riga" vārtsargs Krišjānis Zviedris - 113 punktus.
Vismaz vienu reizi labāko sešiniekos tika iekļauti arī Antonijs Černomordijs, Dmitrijs Zelenkovs, Raimonds Krollis, Raivis Andris Jurkovskis, Vladislavs Gutkovskis, Daniels Balodis, Ingars Pūlis, Lūkass Vapne, Roberts Savaļnieks, Renārs Varslavāns, Eduards Dašķevičs, Dario Šits, Alvis Jaunzems, Rihards Matrevics, Kristers Tobers, Marko Regža, Maksims Toņiševs, Kristers Penkevics, Bruno Melnis, Kristers Jānis Biščuhis un Ivans Patrikejevs.
Latvijas Futbola federācija (LFF) gada labāko futbolistu plāno paziņot janvārī laureātu vakarā.