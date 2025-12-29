Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa ir pludmales volejbola karalienes.
Šodien 06:51
Trekni pieteicām sevi pasaules mērogā! Latvijas sportistu spožākie panākumi 2025. gadā
Tuvojoties 2025. gada izskaņai, Jauns.lv piedāvā atskatu uz notikumiem sportā. Gada garumā bija vairākas spožas uzvaras un medaļu izcīnīšanas, taču visspilgtāk par sevi lika runāt pludmales volejbolā un vieglatlētikā, labākos rezultātus uzrādot svarīgākajās gada sacensībās.
2025. gadu nevar uzskatīt par to pašu spilgtāko Latvijas sportā. Tomēr atsevišķi panākumi gūti un tuvākajā laikā netiks aizmirsti. Visvairāk spīdējuši individuālie sportisti vai tā saucamās mazās komandas, kamēr sporta spēļu komandas, izņemot volejbolā un jaunatnes basketbolā, ar panākumiem 2025. gadā diži nelutināja.