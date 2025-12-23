Jaunā F-1 sezona draud sākties ar milzu skandālu
Jau pirms 2026. gada Pirmās formulas (F-1) sezonas atklāšanas posma Austrālijā čempionātu varētu satricināt skaļš protests par iespējamu jauno jaudas agregātu noteikumu apiešanu.
Vācu izdevums “Motorsport Magazin” ziņo, ka “Ferrari”, “Audi” un “Honda” ir vērsušies Starptautiskajā Automobiļu federācijā (FIA) ar bažām par iespējamu tehnisku risinājumu, ko it kā atklājuši “Mercedes High Performance Powertrains” un “Red Bull Powertrains”.
Saskaņā ar 2026. gada tehniskajiem noteikumiem dzinēju ģeometriskā kompresijas pakāpe ir ierobežota līdz 16:1, kamēr šogad tā bija 18:1. Konkurenti uzskata, ka “Mercedes” un “Red Bull” varētu būt atraduši veidu, kā reālos darba apstākļos šo rādītāju atkal pietuvināt 18:1 līmenim.
Ģeometriskā kompresijas pakāpe nosaka attiecību starp cilindra tilpumu, kad virzulis atrodas zemākajā un augstākajā punktā. Jo lielāka šī attiecība, jo lielāku jaudu iespējams iegūt. Tiek lēsts, ka šāds risinājums varētu dot līdz 15 zirgspēku ieguvumu, kas Melburnas trasē varētu nozīmēt apmēram 0,3 sekundes aplī.
Pašlaik FIA šo rādītāju pārbauda statiski, apkārtējās vides temperatūrā. Tiek pieļauts, ka augstāku darba temperatūru ietekmē dzinēja iekšējās detaļas izplešas, palielinot cilindra tilpumu un faktiski atgriežot kompresijas pakāpi līdz iepriekšējam līmenim.
FIA apstiprinājusi, ka situācija tai ir zināma un ka “šādi jautājumi tiek nepārtraukti izvērtēti, lai nodrošinātu godīgumu un skaidrību”. Ja Melburnā tiks iesniegts protests, tā iznākums var būt izšķirošs, jo gan potenciālas izmaiņas dzinēju konstrukcijā, gan atgriešanās pie stingrākas interpretācijas prasītu ievērojamus resursus un laiku, īpaši ņemot vērā pienākumu apgādāt arī klientu komandas.