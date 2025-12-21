Itālijas biatlonists Džakomels triumfē Pasaules kausa biatlonā posmā distancē ar kopēju startu
Itālijas sportists Tomaso Džakomels svētdien Francijā Pasaules kausa trešajā posmā uzvarēja 15 kilometru distancē ar kopēju startu.
Džakomels kļūdījās tikai vienu reizi pirmajā ugunslīnijā un finišu sasniedza pēc 33 minūtēm un 35,1 sekundes. Francūzis Ēriks Pero aizvēra visus mērķus, taču finišā atpalika no uzvarētāja 18,1 sekundi un bija otrais, bet norvēģis Vetle Šostads Kristiansens zaudēja 21,3 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.
Balstoties uz sniegumu šajā un iepriekšējos posmos, neviena no Latvijas biatlonistiem nav pat tuvāko rezervistu sarakstā.
Pēc astoņām sacensībām Pasaules kausa kopvērtējumā līderpozīciju saglabā norvēģis Juhans Ūlavs Botns, kurš iekrājis 560 punktus. Pero ar 447 punktiem ir otrais, bet uz trešo pozīciju ar 431 punktu pakāpies Džakomels. No Latvijas biatlonistiem Andrejs Rastorgujevs ar 42 punktiem ierindojas 40. pozīcijā, kamēr Renāram Birkentālam 22 punkti dod 52. vietu.
Jau ziņots, ka 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu sieviešu konkurencē uzvaru svinēja Norvēģijas biatloniste Mārene Kirkeide.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.