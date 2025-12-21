Kirkeide Pasaules kausa biatlonā posmā izcīna uzvaru distancē ar kopēju startu
Norvēģijas biatloniste Mārene Kirkeide svētdien Francijā notikušajā Pasaules kausa trešajā posmā izcīnīja uzvaru 12,5 kilometru distancē ar kopēju startu.
Kirkeide vienīgo kļūdu šaušanā pieļāva pirmajā ugunslīnijā un finišu sasniedza pēc 32 minūtēm un 53,2 sekundēm. Viņa tikai par 0,3 sekundēm pārspēja Francijas biatlonisti Lū Žanmono, bet vēl viena francūziete Žistīne Brezā-Bušē, zaudējot 0,8 sekundes, noslēdza labāko trijnieku.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc astoņām sacensībām līdere ar 481 punktu ir Žanmono, bet uz otro vietu ar 413 punktiem pakāpusies Kirkeide. Latvijas sportiste Baiba Bendika ar 49 punktiem ir 43. vietā, bet Estere Volfa ar 31 punktu ierindojas 50. pozīcijā.
Svētdien 15 kilometru distancē ar kopēju startu sacentīsies arī vīrieši. Balstoties uz sniegumu šajā un iepriekšējos posmos, neviena no Latvijas biatlonistiem nav pat tuvāko rezervistu sarakstā.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.