Hokejists Rūdolfs Balcers guvis vārtus zaudētā Šveices čempionāta mačā
Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers sestdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) spēlē izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" ar 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) piekāpjoties "Fribourg" hokejistiem.
Balcers, kurš šonedēļ atgriezās laukumā pēc divu mēnešu pauzes, guva Cīrihes vienības pirmos vārtus. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajās 18 minūtes un 13 sekundes un četras reizes meta pa vārtiem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu. Latvijas uzbrucējs šosezon 16 spēlēs izcēlies ar astoņiem vārtiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
Citā mačā Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" mājās ar 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) papildlaikā uzvarēja "Kloten", kuras sastāvā nebija iekļauts Deniss Smirnovs, bet Rapersvilas-Jonas "Lakers", Ivaram Punnenovam paliekot uz rezervistu soliņa, savā laukumā ar 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) guva panākumu pār "Zug".
"Lakers" no latviešu pārstāvētajām komandām ir visaugstāk turnīra tabulā - ceturtajā vietā. Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.