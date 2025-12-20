Aparjods Pasaules kausa posmā Leikplesidā nenoturas medaļu pozīcijās
Latvijas sportists Kristers Aparjods sestdien Leikplesidas trasē izcīnīja piekto vietu Pasaules kausa kamaniņu sportā trešajā posmā, nenoturoties labāko trijniekā, Gints Bērziņš bija 14. vietā, bet Kaspars Rinks ierindojās 24. pozīcijā.
Nepārspēts šajā posmā bija pieredzējušais vācietis Fēlikss Lohs, kurš summā otrās vietas ieguvēju, savu tautieti Maksu Langenhanu, pārspēja par 0,054 sekundēm. Austrieši Volfgangs Kindls un Jonass Millers zaudēja attiecīgi 0,203 un 0,220 sekundes, bet Aparjods bija 0,283 sekundes lēnāks.
Pēc pirmā brauciena Aparjods bija trešajā vietā aiz Loha un Langenhana, kā arī priekšā četriem Austrijas sportistiem. Otrajā braucienā latvietis nenosargāja vietu labāko trijniekā un uzrādīja sesto rezultātu.
Bērziņš pēc pirmā brauciena bija 15., bet otrajā finišēja pozīciju augstāk. Summā Loham viņš zaudēja 1,208 sekundes.
Rinku pirmajā braucienā no labāko divdesmitnieka šķīra nedaudz vairāk nekā divas sekundes desmitdaļas, un otrajam braucienam viņš nekvalificējās. Startēja 30 sportisti.
Vēlāk sestdien notiks sacensības jauktajās pāru stafetēs.
Pasaules kausa nākamais posms gadu mijā notiks Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.