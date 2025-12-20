Kamaniņu braucēja Bota Leikplesidā izcīna devīto vietu; pārējās latvietes ārpus desmitnieka
Latvijas sportiste Elīna Ieva Bota piektdien Leikplesidas trasē ASV Pasaules kausa kamaniņu sportā trešajā posmā ieņēma devīto vietu, Kendija Aparjode bija 17., Zane Kaluma - 22., bet Margita Sirsniņa ierindojās 28. pozīcijā.
Divu braucienu summā uzvarēja vāciete Jūlija Taubica, kura par 0,132 sekundēm pārspēja amerikānieti Ešliju Farkvaharsoni, bet 0,23 sekundes zaudēja cita ASV kamaniņu braucēja Sammera Bričere.
Botai pirmajā braucienā bija otrs labākais rezultāts pēc starta, bet finišā viņa bija desmitā. Otrajā braucienā latvietei bija devītā. Summā uzvarētājai viņa zaudēja 0,76 sekundes.
Aparjode pēc pirmā brauciena bija devītā, bet otrajā uzrādīja tikai 20. rezultātu. Kaluma un Sirsniņa otrajam braucienam nekvalificējās, jo 30 dalībnieču konkurencē pēc pirmā brauciena neiekļuva labāko divdesmitniekā.
Sākotnēji bija paredzētas arī vīriešu divnieku un sieviešu divnieku sacensības, taču laikapstākļu dēļ tās pārceltas uz sestdienu.
PK nākamais posms gadu mijā notiks Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.