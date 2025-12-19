Marta Andžāne otrajā Siguldas Pasaules kausa posmā izcīna 23. vietu
Latvijas sportistes Marta Andžāne piektdien Siguldā Pasaules kausa ceturtajā posmā skeletonā ieņēma 23. vietu bet Dārta Neimane neiekļuva otrajā braucienā un ierindojās 27. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja Beļģijas sportiste Kima Meilemansa, kura pēc pirmā brauciena bija ceturtā, bet otrajā braucienā sasniegtais sestais labākais rezultāts ļāva pakāpties uz pirmo vietu. Viņa abu braucienu summā finišēja minūtē un 44,16 sekundēs. Otrā, zaudējot 0,08 sekundes bija čehiete Anna Fernštedta, bet Lielbritānijas pārstāve Amēlija Koltmane piekāpās 0,14 sekundes un ieņēma trešo vietu.
Andžāne pēc pirmā brauciena atradās 21. vietā, taču otrajā braucienā teju piedzīvoja kritienu un sasniedza 20. labāko rezultātu, abu braucienu summā ieņemot 23. pozīciju un zaudējot uzvarētājai 1,30 sekundes. Igauniju pārstāvošā Latvijas skeletoniste Dārta Zunte sacensības noslēdza 19. vietā, bet Latviešu izcelsmes Austrijas sportiste Anna Saulīte ierindojās 24. pozīcijā.
Jau ziņots, ka Neimane pirmajā braucienā startā sasniedza piekto labāko laiku, taču pēc trasē pieļautajām kļūdām finišā bija par 1,71 sekundi lēnāka nekā līdere un noslēdza sacensības 27. pozīcijā, neiekļūstot otrajā braucienā. Pirmajā braucienā startēja 31 sportiste, no kurām 25 labāko rezultātu īpašnieces kvalificējās otrajam braucienam.
Ceturtdien Siguldā skeletonistes sacentās Pasaules kausa trešajā posmā, kurā Andžāne ieņēma 21. vietu, un Neimane, nekvalificējoties otrajam braucienam, ierindojās 29. pozīcijā.
Sestdien paredzētas monobobsleja sacensības sievietēm, bobsleja divnieku ekipāžu sacensības vīriešiem, kā arī vēlreiz trasē dosies skeletonisti. Svētdien sacentīsies gan sieviešu, gan vīriešu divnieku ekipāžas. Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.