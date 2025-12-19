"Hawks" bez Porziņģa viesos piekāpjas "Hornets" komandai
Zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē ceturtdien bez Kristapa Porziņģa sastāvā piedzīvoja Atlantas "Hawks", kas viesos piekāpās Šarlotas "Hornets" vienībai.
"Hornets" mājās uzvarēja ar 133:126 (37:32, 43:37, 27:26, 26:31), tikai otro reizi sezonā izcīnot otro panākumu pēc kārtas.
"Hawks" sastāvā pēc ceļgala traumas sadziedēšanas laukumā atgriezās aizsargs Trejs Jangs, kurš laukumā pavadīja 20 minūtes, guva astoņus punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles. Atgriešanās mačā viens no Atlantas vienības līderiem aizmeta garām grozam visus piecus tālmetienus, bet realizēja visus trīs divpunktu metienus un abus soda metienus.
"Hawks" zaudējumu piedzīvoja, neskatoties uz Džeilena Džonsona lielisko spēli, kurš ar 43+11 un deviņām rezultatīvām piespēlēm bija tuvu "triple double". Savukārt 28 punktus guva Nikeils Aleksandrs-Volkers.
Mājinieku sastāvā ar 28 punktiem katrs izcēlās Kons Knepels un Lamelo Bols, kura rēķinā arī 13 rezultatīvas piespēles, bet 26 punktus pievienoja Brendons Millers.
Porziņģis veselības problēmu dēļ nespēlēs vēl vismaz divas nedēļas. Latvietis nav piedalījies deviņās no pēdējām desmit Atlantas "Hawks" spēlēm.
"Hawks" ar 15 uzvarām 28 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Hornets" ar deviņām uzvarām 27 mačos ir trīs pozīcijas zemāk.
Nākamo spēli Atlantas komanda aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Sanantonio "Spurs" komandu, kas ar bilanci 19-7 ieņem ceturto vietu Rietumu konferencē.