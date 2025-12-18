Marta Andžāne Siguldā Pasaules kausa sacensībās skeletonā izcīna 21. vietu, uzvar beļģiete Meilemansa
Latvijas sportiste Marta Andžāne ceturtdien Siguldā Pasaules kausa trešajā posmā skeletonā ieņēma 21. vietu, bet Dārta Neimane, neiekļūstot otrajā braucienā, ierindojās 29. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja Beļģijas sportiste Kima Meilemansa, kura pēc pirmā brauciena bija ceturtā, bet otrajā braucienā sasniegtā otrā vieta ļāva kopvērtējumā pakāpties uz pirmo pozīciju. Viņa abu braucienu summā finišēja minūtē un 43,90 sekundēs.
Otro vietu, atpaliekot 0,34 sekundes, ieņēma pirmā brauciena līdere Lielbritānijas sportiste Tabita Stokere, bet austriete Janīna Floka zaudēja 0,39 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Andžāne, kura pēc pirmā brauciena atradās 25. vietā, otrajā braucienā uzlaboja savu rezultātu par vairāk nekā sekundi un sasniedza septīto labāko laiku. Abu braucienu summā latviete zaudēja uzvarētājai 1,95 sekundes un izcīnīja 21. vietu.
Savukārt Igauniju pārstāvošā Latvijas skeletoniste Dārta Zunte, atpaliekot 1,36 sekundes, ierindojās 17. pozīcijā.
Jau ziņots, ka Neimane pēc pirmā brauciena piekāpās Stokerei 1,95 sekundes un ieņēma 29. vietu 31 sportistes konkurencē, neiekļūstot otrajā braucienā. Latviešu izcelsmes Austrijas sportiste Anna Saulīte ierindojās 28. pozīcijā.
Pasaules kausa kopvērtējumā pēc trīs sacensībām ar 625 punktiem par līderi kļuvusi Meilemansa, kurai otrajā vietā ar 617 punktiem seko Floka, bet Stokere ar 604 punktiem atrodas trešajā pozīcijā. Neimanei 125 punkti dod 27. vietu, kamēr Andžāne ar 122 punktiem ir par vienu pozīciju zemāk, junioru ieskaitē latvietēm ieņemot attiecīgi sesto un septīto vietu.
Gada sākumā Neimane Siguldas trasē izcīnīja Eiropas U-20 čempiones titulu un guva trešo vietu Eiropas kausā.
Piektdien turpat Siguldā notiks arī Pasaules kausa ceturtā posma sacensības.
Šosezon sportistiem cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, Pasaules kausā notiks septiņi posmi. Decembra vidū skeletonisti divos posmos sacentīsies Siguldā, Latvijā aizvadot arī no Austrijas trases Īglsas pārceltās otrā posma sacensības, bet pēc Jaunā gada posmi notiks Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.