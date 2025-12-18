"Blues" hokejistiem pietiek ar vieniem vārtiem uzvarai; "Devils" panākums Lasvegasā
Ar vieniem gūtiem vārtiem uzvarai pār Vinipegas "Jets" vienību trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā pietika Sentluisas "Blues" komandai, kas svinēja "sauso" panākumu savā laukumā.
"Blues" uzvarēja ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), vienīgos vārtus spēles 34. minūtē gūstot Džastinam Folkam. Mājinieku vārtsargs Džoels Hofers atvairīja visus 24 pretinieku metienus, tiekot pie savas trešās "sausās" spēles šosezon un piektā tāda mačā NHL karjerā.
Pagājušās sezonas regulārā čempionāta labākā komanda "Jets" piedzīvoja sesto zaudējumu pēdējās septiņās spēlēs un ar 32 punktiem 33 mačos ieņem tikai 11. vietu Rietumu konferencē, kamēr "Blues" ar 33 punktiem 35 mačos ir vienu pozīciju augstāk.
Citā spēlē Vegasas "Golden Knights" savā laukumā ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Ņūdžersijas "Devils" hokejistiem. Viesus vadībā otrā perioda piektajā minūtē izvirzīja Konors Brauns, bet izlīdzinājumu "Golden Knights" panāca mača 56. minūtē, kad vairākumā precīzs bija Pāvels Dorofejevs. Papildlaikā vārti netika gūti, bet uzvarētāju noskaidrošanas metienu sērijā vienīgais precīzais metiens padevās "Devils" uzbrucējam Jesperam Bratam. Džeiks Allens viesu vārtos atvairīja 36 no 37 metieniem, bet mājinieku vārtsargs Kārters Hārts spēles laikā tvēra 32 no 33 ripām.
Zaudējumu savā laukumā piedzīvoja arī Nešvilas "Predators" un Detroitas "Red Wings", kas ar vienādu rezultātu 1:4 piekāpās attiecīgi Karolīnas "Hurricanes" un Jūtas "Mammoth".
"Predators" zaudējumā Austrumu konferences līderiem "Hurricanes" mājinieku vienīgos vārtus guva Filips Forsbergs, bet piekto uzvaru pēc kārtas izcīnījušo viesu rindās divas ripas Sebastjana Aho kontā, bet pa vienai Džeksonam Bleikam un Setam Džārvisam. Savukārt "Mammoth" uzvaru pār "Red Wings" ar 1+1 sekmēja Kleitons Kellers, bet vēl pa vieniem vārtiem guva Dilans Ganters, Džeks Makbeins un Kevins Stenlunds. Detroitiešu sastāvā vienīgais precīzais metiens Emita Finnija kontā.