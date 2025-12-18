Gidija "triple double" sekmē uzvaru pret Mičelu un "Cavaliers"
Ar "triple double" trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Džošs Gidijs, palīdzot Čikāgas "Bulls" savā laukumā pieveikt Klīvlendas "Cavaliers" vienību.
"Bulls" uzvarēja ar 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23), sagādājot pretiniekiem trešo zaudējumu pēdējās četrās spēlēs.
Gidijs izcēlās ar 23 gūtiem punktiem, 11 izcīnītām bumbām zem groziem un 11 rezultatīvām piespēlēm, tiekot pie sava sestā "triple double" šajā sezonā. Kopumā viņam NBA karjerā tagad ir 24 "triple double". Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Kobijs Vaits, bet 20 punktus guva Nikola Vučevičs. Viesus no zaudējuma neglāba Donovana Mičela 32 punkti un Džeilona Taisona 21 punkts.
"Bulls" ar bilanci 11-15 ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Cavaliers" ar 15 uzvarām 26 spēlēs ir vienu pozīciju augstāk.
Citā trešdienas mačā Minesotas "Timberwolves" savā laukumā ar 110:116 (27:29, 35:32, 21:27, 27:28) piekāpās Memfisas "Grizzlies". Uzvarētāju sastāvā Džarens Džeksons jaunākais izcēlās ar 28 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, bet 20 punktiem 10 atlēkušās bumbas pievienoja Džoks Lendeils. Mājinieku komandā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džūliuss Rendls, ar 19 puntkiem un 11 atlēkušajām bumbām izcēlās Donte Devičenco, bet 16 punkti un 16 atlēkušās bumbas sakrāja Rūdijs Gobērs.
"Grizzlies" ar 13 uzvarām un 14 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas devītajā pozīcijā, bet "Timberwolves" ar bilanci 17-11 ir sestie.