Rolands Šmits palīdz pieveikt bijušo klubu, Rodionam Kurucam nozīmīgs spēles laiks
Latvijas basketbolists Ronalds Šmits trešdien ULEB Eirolīgas mačā guva piecus punktus un palīdzēja Stambulas "Anadolu Efes" pārtraukt trīs zaudējumu sēriju. Citā spēlē svarīgu uzvaru guva Rodiona Kuruca Vitorijas "Baskonia".
"Anadolu Efes" viesos ar rezultātu 87:64 (28:17, 9:18, 26:16, 24:13) pārspēja latvieša iepriekš pārstāvēto Kauņas "Žalgiris".
Šmits šajā spēlē laukumā bija 21 minūti un 23 sekundes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem un vienu no trīs tālmetieniem. Valmierietis arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja astoņus efektivitātes koeficienta punktus.
Stambulas komandā 18 punktus guva Kols Svaiders (trešajā ceturtdaļā ar rezultativitāti veica izšķirošo izrāvienu), 14 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Vensānam Puarjē, 12 punktus guva Džordans Loids, bet septiņi punkti un 13 rezultatīvas piespēles bija Nikam Veileram-Babam. "Žalgiris" rindās 11 punktus guva Naidžels Viljamss-Goss, bet desmit punkti un piecas rezultatīvas piespēles bija Silvēnam Fransisko.
"Anadolu Efes", kas izcīnīja pirmo uzvaru Pablo Laso vadībā Eirolīgā, ar sešām uzvarām 16 mačos ir 16. vietā, bet "Žalgiris" ar deviņām uzvarām ieņem astoto vietu.
Tikmēr Rodions Kurucs guva divus punktus, kamēr Vitorijas "Baskonia" mājās ar 85:73 (17:14, 26:20, 19:21, 23:18) uzveica "Monaco".
Kurucs laukumā pavadīja 23 minūtes un 37 sekundes un guva divus punktus, grozā raidot vienu no trīs divpunktu metieniem un izpildot divus neprecīzus tālmetienus. Tāpat viņš izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, divreiz kļūdījās, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie pieciem efektivitātes koeficienta punktiem.
"Baskonia" komandā Timotijs Luvavu-Kabarro guva 19 punktus, Trentam Forestam bija 17 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, kamēr Gīts Radzevičs un Markuss Hovards guva pa 12 punktiem katrs. Pretiniekiem rezultatīvākais ar 21 punktu bija Maiks Džeimss, bet desmit punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Daniels Taiss. "Baskonia" ar sešām uzvarām ir 15. pozīcijā, savukārt "Monaco" ar deviņiem panākumiem ieņem sesto vietu.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā. Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".