Balinskis ar "Panthers" uzvar "Kings" komandu
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē trešdien izcīnīja latviešu aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda, kas savā laukumā pieveica Losandželosas "Kings" vienību.
"Panthers" bija pārāki ar 3:2 (0:1, 2:0, 1:1), izcīnot trešo panākumu pēc kārtas un sesto uzvaru pēdējās septiņās spēlēs.
Balinskis spēlēja 14 minūtes un 23 sekundes, veica vienu metienu pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja trīs metienus, pārtvēra vienu ripu un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Spēles pirmajā periodā Jūels Armia skaitliskajā vairākumā vadībā izvirzīja "Kings", uz ko otrajā periodā ar precīziem metieniem atbildēja Antons Lundels, kurš bija precīzs vairākumā, un Kārters Verhegī.
Trešā perioda desmitajā sekundē Sems Benets panāca 3:1 mājinieku labā, bet mača pēdējos vārtus 45. minūtē guva "Kings" uzbrucējs Kevins Fiala.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Panthers" ar 38 punktiem 33 spēlēs pakāpās uz astoto vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems konferences līderi Karolīnas "Hurricanes".