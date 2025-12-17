Latviešiem dažādas sekmes Eirokausā: Lomažam 20 punkti zaudējumā, Šteinbergs sarūgtina Bagatski
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien ULEB Eirokausa mačā guva 20 punktus, taču ar to nebija gana, lai Klaipēdas "Neptūnas" izcīnītu uzvaru, bet citā spēlē Mārcis Šteinbergs guva deviņus punktus uzvarā pār Ainara Bagatska vadīto komandu.
"Neptūnas" viesos ar rezultātu 97:118 (18:38, 22:30, 33:24, 24:26) zaudēja Klužas-Napokas U-BT.
Lomažs laukumā pavadīja 31 minūti un 33 sekundes, grozā raidīja piecus no desmit divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 20 efektivitātes koeficienta punktus.
Vēl viesiem Mindaugs Girdžūns guva 19 punktus, Arnam Veličkam bija 17 punkti un piecas rezultatīvas piespēles, savukārt Zeins Votermens guva 17 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas.
Uzvarētājiem ar 40 punktiem izcēlās Mičels Krīks, 19 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Naidželam Sezaram, 16 punktus guva Derons Rasels, bet 15 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Aiversonam Molinaram.
Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesos ar rezultātu 96:90 (21:25, 22:29, 21:10, 32:26) uzveica Bagatska vadīto Vroclavas "Slask".
Laukumā pavadītajās 25 minūtēs Šteinbergs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie desmit efektivitātes koeficienta punktiem.
"Baxi" komandā 21 punktu guva Agustīns Ubals, bet 19 punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Eli Bruksam. "Slask" vienībā 19 punktus guva Noa Kērkvuds, 17 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Keidram Grejam, bet 16 punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Jakubs Urbaņaks.
A grupā Manrezas komanda ar sešām uzvarām ir piektā, Klaipēdas basketbolisti ar piecām uzvarām - septītie, bet Vroclavas klubs uzvarējis četros mačos un ieņem devīto pozīciju.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.