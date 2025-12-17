Valmieras basketbolisti ENBL pārspēj Kapfenbergas “Bulls”
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" trešdien Eiropas Ziemeļu basketbola līgas (ENBL) mačā mājās ar rezultātu 102:89 (26:19, 27:27, 20:23, 29:20) pārspēja vienu no Austrijas vadošajām komandām Kapfenbergas "Bulls".
Valmieriešiem ar 24 punktiem, četrām atlēkušajām bumbām, piecām rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām izcēlās Kērtiss Holiss, 16 punkti, sešas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles bija Anivanivam Teitam-Džounsam, 13 punktus guva Omars Pajičs, 12 - Artis Ate, pa desmit sameta Dāvis Ozers, Mārcis Vītols un Verners Kohs, kamēr septiņi punkti, astoņas bumbas zem groziem un četras rezultatīvas piespēles bija Rinaldam Mālmanim.
Pretiniekiem 25 punktus guva Kvitons Grīns, 24 punkti bija Endrū Džounsam, 18 punktus guva un septiņas rezultatīvas piespēles atdeva bijušais "VEF Rīga" saspēles vadītājs Vitālijs Zotovs, bet 15 punkti un 13 bumbas zem groziem bija Tajam Fīldsam.
Valmieras komanda ENBL uzvarējusi četrās no piecām spēlēm, bet šodienas pretiniece "Bulls" guvusi vienu panākumu sešos mačos.
"Bulls" šobrīd Austrijas meistarsacīkstēs ir vadošo četru komandu grupā, šai četrotnei 12 spēlēs izcīnot pa deviņām uzvarām katrai.
26 komandas no 17 valstīm trīs grupās līdz februāra vidum aizvada apļa turnīru ar pārējām grupas komandām.
ENBL izslēgšanas spēlēs iekļūst 16 komandas.
Latvijas komanda "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir vienīgā, kas līgā spēlē kopš pirmās sezonas. Valmierieši 2024./2025. gada sezonā A grupā ar sešām uzvarām astoņās spēlēs ieņēma ceturto vietu un "play-off" turnīrā tika līdz ceturtdaļfinālam, kur divu maču summā ar 162:190 piekāpās Bratislavas "Inter".