Pirmā trofeja 52 gadu laikā. Par NBA kausa ieguvējiem kļūst Ņujorkas "Knicks"
Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kausa izcīņas uzvarētājiem otrdien kļuva Ņujorkas "Knicks" vienība, kas finālā pieveica Sanantonio "Spurs" komandu.
Ņujorkas komanda bija pārāka ar 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19). Septiņi "Knicks" spēlētāji maču noslēdza ar divciparu skaitli gūtajos punktos, rezultatīvākajam ar 28 punktiem esot Ogugua Anunobi, bet 25 punktus gūstot Džeilenam Bransonam.
The Knicks are the 2025 @emirates NBA Cup Champions! 🏆 pic.twitter.com/QMLNWglGZe— NBA (@NBA) December 17, 2025
Arī "Spurs" rindās septiņi spēlētāji izcēlās ar vismaz desmit punktiem, bet rezultatīvākie attiecīgi ar 21 un 18 punktiem bija no rezervistu soliņa maču uzsākušie Dilans Hārpers un Viktors Vembanjama.
Par šī gada NBA kausa vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts "Knicks" aizsargs Džeilens Bransons. "Knicks" komandai šī ir pirmā trofeja kopš 1973. gada, kad komanda pēdējo reizi kļuva par NBA čempioni.
JALEN BRUNSON EARNS @emirates NBA CUP MVP HONORS!— NBA (@NBA) December 17, 2025
🏆 33.2 PPG
🏆 5.8 APG
🏆 25+ PTS in every Cup game
He leads the Knicks to the win in Vegas! pic.twitter.com/ThfkrmIyOS
Jau ziņots, ka turnīra pusfinālā jeb Austrumu konferences finālā "Knicks" ar 132:120 (33:36, 38:28, 29:28, 32:28) pārspēja Orlando "Magic", bet "Spurs" Rietumu konferencē ar 111:109 (20:31, 26:18, 32:28, 33:32) uzvarēja šīs sezonas NBA līdervienību un pagājušā gada čempioni Oklahomasitijas "Thunder".
NBA kauss norisinājās trešo reizi, un iepriekšējās divās sezonās to izcīnīja Losandželosas "Lakers" un Milvoki "Bucks" komandas.