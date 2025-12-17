Šilovs uz rezervistu soliņa; "Penguins" zaudē "Oilers" komandai
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs otrdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Penguins" savā laukumā ar rezultātu 4:6 (1:2, 1:2, 2:2) piekāpās Edmontonas "Oilers" komandai, ciešot piekto neveiksmi pēc kārtas.
Šilova jaunais komandas biedrs un vēl pirms nedēļas "Oilers" pārstāvējušais Stjuarts Skiners "Penguins" vārtos atvairīja 17 no 22 metieniem jeb 77,3%, bet no Pitsburgas uz "Oilers" aizmainītais Tristans Džarijs pretējā pusē tika galā ar 26 no 30 metieniem jeb 86,7% raidījumu.
Uzvarētāju sastāvā ar 2+2 izcēlās Konors Makdeivids, pa 1+1 sakrāja Zeks Haimans un Evans Bušārs, bet pa vieniem vārtiem guva Metjū Savoi un Vasīlijs Podkolzins.
Tikmēr Leons Draizaitls "Oilers" rindās atdeva četras rezultatīvas piespēles un pārsniedza 1000 gūto punktu robežu NHL. Viņa kontā 824 mačos tagad ir 1003 (416+587) punkti, un viņš ir pirmais vācietis, kurš pārsniedzis 1000 punktu robežu.
"Penguins" sastāvā ar 1+1 atzīmējās Ēriks Kārlsons un Tomass Novaks, bet vēl pa vārtiem guva Braiens Rasts un Dantons Heinens.
Šilova pārstāvētā komanda ar 37 punktiem 32 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Otavas "Senators" hokejistiem.