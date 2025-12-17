Ābols ar "Flyers" uzvar Monreālas "Canadiens" komandu
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Filadelfijas "Flyers" izcīnīja uzvaru.
"Flyers" izbraukumā ar 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens", pārtraucot trīs zaudējumu sēriju.
Ābols laukumā pavadīja 11 minūtes un 18 sekundes, no kurām 41 sekundi spēlēja mazākumā un 11 sekundes vairākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā izpildīja trīs spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja četros no pieciem iemetieniem un maču noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vārtus "Flyers" labā guva Kārls Grundstrems, Trevors Zīgrass, Bobijs Brinks un Treviss Koneknijs, bet mājinieku rindās precīzs metiens Aleksandra Teksjē rēķinā.
Filadelfijas komanda ar 40 punktiem 32 spēlēs ieņem ceturto vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Bufalo "Sabres" hokejistiem.