"VEF Rīga" ar sakāvi Slovākijā noslēdz FIBA Čempionu līgas sezonu
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" otrdien zaudēja Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra pēdējā, sestajā mačā, nekvalificējoties "play-in" kārtai. Rīdzinieki viesos ar rezultātu 69:85 (14:27, 24:21, 11:20, 20:17) zaudēja Slovākijas klubam Levices "Patrioti".
Lai iekļūtu "play-in", rīdziniekiem bija obligāti jāizcīna uzvara un jācer uz "Szolniki" zaudējumu Atēnu AEK, kas jau bija nodrošinājusi pirmo vietu grupā. Otrajā spēlē Ungārijas komanda mājās bija pārāka ar 80:69.
Latvijas komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Zahirs Porters, 12 punktus guva Iļja Sidorovs, 11 punkti un 13 atlēkušās bumbas bija Arnaldo Toro, bet desmit punktus guva Adrians Andževs.
Uzvarētājiem 21 punktu guva Rikijs Makgils, 16 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Vilam Kariusam, bet pa 12 punktiem guva Novaks Musičs un Andrē Vesons, kurš arī izcīnīja desmit bumbas zem groziem.
Rīgas komandai šajā mačā bija ievērojami vairāk kļūdu (20/5) un pretinieki tās pārvērta 24 gūtajos punktos.
F apakšgrupā pēc sešām spēlēm AEK ir piecas uzvaras, "Szolniki" un "Levice" guvušas pa trīs panākumiem, bet "VEF Rīga" starptautisko sezonu noslēdza ar vienu uzvaru.
Iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" savā sestajā Čempionu līgas sezonā netika tālāk par pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu grupā, kurā bija jātiekas ar AEK, Bonnas "Telekom" un Izraēlas komandu Ramatganas "Maccabi".
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.