Dženifera Ģērmane Pasaules kausa sacensībās pārliecinoši kvalificējas slaloma otrajam braucienam
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane ceturtdien Francijā Pasaules kausā kalnu slēpošanā uzrādīja 19. rezultātu pirmajā braucienā, pārliecinoši kvalificējoties otrajam braucienam. Ģērmane pirmo trasi veica ar 24. numuru 67 dalībnieču konkurencē un finišā uzrādīja tobrīd 17. rezultātu. No vēlāk startējušajām kalnu slēpotājām viņu apsteidza tikai divas sportistes.
Ģērmane brauciena uzvarētājai Mikeilai Šifrinai no ASV zaudēja 3,57 sekundes. Šifrina tuvāko sāncensi šveicieti Kamillu Rastu apsteidza par 0,83 sekundēm, nostiprinot savu pozīciju cīņā par uzvaru.
Otrais brauciens, kurā startēs labākās 30 slēpotājas, sāksies plkst. 21.45. Tiešraide paredzēta kanālā "Eurosport 2".
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā otrajā trasē sasniedza piekto labāko rezultātu un divu braucienu summā izcīnīja 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, kas ir neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanas rekords. Finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.