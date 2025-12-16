Mareks Mitens Slovākijas kluba vārtos nomaina citu latvieti
Latvijas vārtsargs Mareks Mitens karjeru turpinās Slovākijas augstākās hokeja līgas komandā "Banska Bystrica", stājoties vietā kluba atbrīvotajam Ērikam Vītolam.
Sezonas pirmajos mēnešos 27 gadus vecais Mitens bija bez kluba, bet iepriekšējā sezonā spēlēja turpat Slovākijā, pārstāvot "Spišska Nova Ves". Pamatturnīrā 43 spēlēs latvietis vidēji ielaida 2,44 ripas un atvairīja 91,3% metienu, bet izslēgšanas turnīrā viņam sešos mačos bija caurmērā ielaista 2,71 ripa un atvairīti 91,7% metienu. Pirms tam Mitens spēlēja Čehijā, kur atsāka karjeru pēc ilgstošas traumas ārstēšanas, ko guva, spēlējot Ziemeļamerikā ECHL turnīrā.
2021./2022. gada sezonā Mitens spēlēja ECHL un Amerikas Hokeja līgā (AHL), kur Jūtikas "Comets" rindās 17 spēlēs savos vārtos ielaida vidēji 3,31 ripu mačā un atvairīja 88,8% metienu. Pirms tam četras sezonas viņš spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā.
Savukārt 24 gadus vecais Vītols šosezon sešās spēlēs vidēji ielaidis 4,13 ripas un atvairījis 87,6% metienu. Komandas pirmais vārtsargs ir Eugens Rabčans, kurš 23 mačos caurmērā ielaidis 2,4 ripas un atvairījis 92,1% metienu. Pirms tam Vītols spēlēja Somijā, kā arī pārstāvēja Latvijas komandas. "Banska Bystrica" šobrīd ieņem septīto vietu 12 komandu konkurencē.