Forsberga 11. karjeras "hat trick" sekmē panākumu; Tkačaks nodrošina uzvaru papildlaikā
Ar trim gūtiem vārtiem pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē izcēlās Nešvilas "Predators" uzbrucējs Filips Forsbergs, palīdzot savai komandai viesos pieveikt Sentluisas "Blues" vienību.
"Predators" bija pārāki ar 5:2 (1:1, 3:0, 1:1), bet Forsbergam tas bija sezonas pirmais un karjeras 11. "hat trick". Vēl pa vārtiem uzvarētāju rindās guva Maikls Bantings un Rīds Šefers, bet pa divām rezultatīvām piespēlēm atdeva Romāns Josi un Raiens O'Railijs. Mājinieku sastāvā abus vārtus guva Dalibors Dvorskis.
Citā spēlē ar diviem vārtu guvumiem izcēlās Katers Gotjē, palīdzot Anaheimas "Ducks" izbraukumā ar 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) pieveikt Ņujorkas "Rangers" komandu. Viesu sastāvā vārtus guva arī Džeksons Lakombs un Pāvels Mintjukovs, bet mājinieku vienīgo ripu iemeta Metjū Robertsons.
Uzvaru ar 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) izcīnīja arī Dalasas "Stars" hokejisti, kuri mājās bija pārāki duelī ar Losandželosas "Kings". Pa 1+1 katrs dalasiešu rindās nopelnīja Miko Rantanens, Mets Dušeins un Vaiats Džonsons, bet vēl vienus vārtus guva Oskars Beks. Trīs zaudējumus pēc kārtas piedzīvojušās "Kings" vienības rindās ar precīzu raidījumu izcēlās Andrejs Kuzmenko.
Tikmēr zaudējumu papildlaikā pirmdien piedzīvoja Vinipegas "Jets" komanda, kas savā laukumā ar 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) piekāpās Otavas "Senators". Uzvaras vārtus viesu rindās pagarinājuma trešajā minūtē guva komandas kapteinis Breidijs Tkačaks. Vēl pa ripai mājinieku vārtos pamatlaikā nogādāja Niks Kazinss un Džeiks Sandersons, bet visos trīs vārtu guvumos asistēja Tims Šticle. "Jets" sastāvā ar precīziem metieniem izcēlās Nīls Pionks un Logans Stenlijs.