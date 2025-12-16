Balinskis ar divām piespēlēm sekmē “Panthers” uzvaru pār Girgensona "Lightning"
Latvijas aizsargs Uvis Jānis Balinskis pirmdien veica divas rezultatīvas piespēles Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Floridas "Panthers" komanda izcīnīja uzvaru.
Pēc Balinska piespēles Antons Lundels spēles ceturtajā minūtē panāca 2:0 viesu labā, bet mača 47. minūtē latviešu aizsargs neitrālajā zonā pārtvēra ripu un piespēlēja to Kārteram Verhegī, kurš guva komandas piektos vārtus, panākdams beigu rezultātu 5:2.
Balinskis šajā spēlē uz ledus pavadīja 16 minūtes un 34 sekundes, no kurām divas minūtes un sešas sekundes spēlēja mazākumā, bet 55 sekundes - vairākumā. Sev atvēlētajā laikā viņš metienus pa vārtiem neizpildīja, veica divas rezultatīvas piespēles, reizi pazaudēja ripu, nopelnīja divas soda minūtes un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Šī Balinskim bija otrā divu punktu spēle šosezon un piektais tāds mačs karjerā.
Kopumā Balinskis šosezon 23 spēlēs iekrājis septiņus (1+6) punktus, desmit soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +3.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 14 minūtes un 53 sekundes, no kurām trīs minūtes un 22 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs statistikā izcēlās ar septiņiem spēka paņēmieniem, bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienā no diviem iemetieniem un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Girgensons šosezon laukumā devies 26 spēlēs, kurās iekrājis sešus (5+1) punktus, sešas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -1.
"Panthers" labā aizvadītajā spēlē vēl divus vārtus guva Sems Reinharts, bet viens precīzs metiens Breda Maršāna kontā. Savukārt "Lightning" sastāvā pirmos vārtus savā NHL karjerā guva Maksvels Krozjērs, bet vēl viens precīzs raidījums Janisa Žeroma Mozera kontā.
"Panthers" ar 36 punktiem 32 spēlēs ieņem 11. vietu Austrumu konferencē, bet "Lightning" ar 39 punktiem 33 spēlēs ir ceturtie.
Nākamo maču Balinska pārstāvētā "Panthers" aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Losandželosas "Kings" vienību, bet "Lightning" ar to pašu pretinieku mājās tiksies nākamajā naktī.