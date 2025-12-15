Edgars Maļcevs kļūst par otro Latvijas tiesnesi, kuru iekļauj pirmās kategorijas arbitru sarakstā
Latvijas futbola tiesnesis Edgars Maļcevs iekļauts jaunākajā UEFA pirmās kategorijas arbitru sarakstā, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Maļcevs ir otrais futbola tiesnesis no Latvijas šādā statusā. Iepriekš pirmās kategorijas arbitru sarakstā bija tikai Andris Treimanis. Kā norāda LFF, Maļceva panākumi nebūtu iespējami bez viņa palīgiem Mārtiņa Svipsta, Denisa Ševčenko un Aleksandra Anufrijeva. "Tas ir liels sasniegums mūsu tiesnešiem, kas apliecina mūsu tiesnešu izglītības kvalitāti un pašu tiesnešu smago ieguldīto darbu un progresu," LFF mājaslapā citēts federācijas prezidents Vadims Ļašenko. "Esmu patiesi lepns, ka mums Latvijā ir divi galvenie arbitri, kuri sasnieguši šādu līmeni."
Iekļūšana UEFA pirmās kategorijas tiesnešu sarakstā Maļcevam un viņa kolēģiem ļaus pretendēt sezonas otrajā pusē uz UEFA Čempionu līgas grupu turnīra un nacionālo izlašu spēļu apkalpošanu. Iepriekš Maļcevs ilgāku laiku atradās UEFA otrās kategorijas sarakstā, veiksmīgi sevi apliecinot starptautiska mēroga spēlēs. Šogad novembrī viņa brigāde apkalpoja starptautisku pārbaudes spēli starp Lietuvu un Izraēlu. Savukārt UEFA Konferences līgas pamatturnīrā Maļcevs ar palīgiem aizvadījis jau divas spēles, kurās tikās šveiciešu "Lausanne" ar Nikosijas "Omonia" no Kipras, kā arī poļu Bjalistokas "Jagiellonia" un Madrides "Rayo Vallecano" no Spānijas.
Vēl augstāka tiesnešu kategorija ir tikai UEFA Elites kategorija, kurā iekļauti nedaudz vairāk nekā divdesmit labākie tiesneši Eiropā.