Agresorvalsts sportistiem ļauj atgriezties arī bobsleja un skeletona sacensībās; nākamais posms notiks Siguldā
Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija 12. decembrī paziņoja, ka deviņiem agresorvalsts sportistiem neitrālo atlētu statusā ļauts atgriezties sacensībās. Tāpat šāds statuss piešķirts vienam ārstam, pieciem treneriem un trim tehniskajiem darbiniekiem.
Tuvojoties Milānas ziemas olimpiskajām spēlēm, aizvien vairāk krievu un baltkrievu sportistiem ļauj atgriezties uz starptautiskās arēnas. Starptautiskā Olimpiskā komiteja iepriekš paziņoja, ka krievu un baltkrievu sportisti varēs startēt Milānas un Kortīnas spēlēs neitrālo atlētu statusā - līdzīgi, kā tas bija Parīzes vasaras spēlēs.
Savukārt Sporta arbitrāžas tiesas lēmumu dēļ atļauju atgriezties starptautiskās sacensībās ieguvuši krievu kamaniņu braucēji un slēpotāji. Jau iepriekš tika ziņots, ka līdzīgi var notikt bobslejā un skeletonā. Vēl šī gada septembrī Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) kongresā tika noraidīta Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskajās bobsleja un skeletona sacensībās. Mēnesi vēlāk IBSF Apelācijas tribunāls lika daļēji atcelt 2022. gada IBSF kongresa apstiprināto Krievijas sportistu aizliegumu piedalīties IBSF pasākumos.
Tribunāls nolēma, ka tas būs izpildāms tikai tiktāl, ciktāl tas aizliedz sacensties sportistiem, kuri neatbilst Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) individuālo neitrālo sportistu noteikumiem 2026. gada olimpiskajās spēlēs. Tajā pašā laikā IBSF Apelācijas tribunāls noraidīja Krievijas Bobsleja federācijas lūgumu nekavējoties atļaut tās sportistu dalību jebkurās IBSF sacensībās.
Piektdien, 12. decembrī, IBSF paziņoja, ka divām bobslejistēm, četrām skeletonistēm un trīs skeletonistiem piešķirs neitrālo atlētu statuss, kas tiem nekavējoties ļauj atgriezties starptautisko sacensību apritē. Tie ir Ļubova Černiha, Sofija Stepuškina, Viktorija Fetela, Aļena Frolova, Poļina Kņazeva, Daniils Romanovs, Vladislavs Semeņovs, Poļina Tjurina un Ermejs Zikovs. Tāpat neitralitātes statuss piešķirts pieciem treneriem, vienam ārstam un trīs tehniskajiem trašu darbiniekiem. Kā norāda IBSF, tad visi sportisti un apkalpojošais personāls piekritis noteikumiem, kas tiem ļauj atgriezties sacensībās. Tajos teikts, ka viņi nedrīkst nekādā veidā publiski atbalstīt karu Ukrainā, nedrīkst būt jebkādā veidā saistīti ar Krievijas armiju vai citām drošības struktūrām un brīvprātīgi piedalīties mītiņos kara atbalstam.
Jāmin, ka šajā nedēļas nogalē nākamais Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā risināsies Latvijā, Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē. Latvijas sporta likuma grozījumi gan neaizliedz krievu sportistiem startēt starptautiskajās sacensībās, jo līdzšinējie grozījumi bijuši tendēti uz komandu sporta spēlēm ne individuāliem atlētiem. Līdz ar teorētiski iespējams, ka jau šajā nedēļas nogalē minētie sportisti var mēģināt atgriezties sacensību apritē.
Pielaišana pie sacensībām vēl nenozīmē kvalificēšanos olimpiskajām spēlēm. Kvalifikācija uz spēlēm risināsies līdz pat priekšpēdējam Altenbergas posmam (no 12. līdz 18. janvārim), kurā tiks ņemti vērā starti Pasaules kausā, Eiropas kausā, Ziemeļamerikas kausā un Āzijas kausā. Divu labāko nāciju piloti no kombinētā kopvērtējuma divniekos un četriniekos startēs ar trīs ekipāžām, septiņas nākamās labākās ar divām, un vēl astoņas kvotas divniekos un četriniekos tiks piešķirtas labākajiem astoņiem dažādu valstu pārstāvjiem pēc minētā kombinētā kopvērtējuma ranga. Vēl arī divas kvotas atvēlētas mājiniecei, Itālijai. Tas nozīmē, ka vīriešu bobslejā startēs 30 ekipāžas. Dāmām ir 25 vietas monobobā un tikpat arī divniekā.
Skeletonā vīriešiem un sievietēm startēs 25 sportisti, bet jaukto komandu sacensībās 20 pāri. Līdz pat 2026. gada 18. janvārim sportisti krāj punktus pasaules rangā. Lai varētu piedalīties olimpiskajās spēlēs, vīriešu konkurencē sportistam jābūt top70 rangā, bet dāmai - top55. Tāpat laika posmā no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 18. janvārim tas piedalījies vismaz astoņos Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) rīkotajās sacensībās un vismaz piecās sacensībās (vismaz divās trasēs) 2025./2026. gada sezonā. Pēc ranga vīriešiem divas valstis olimpiskajās spēlēs būs pārstāvētas ar trīs atlētiem, sešas ar diviem un septiņas ar vienu, kamēr dāmām - divas ar trijām, četras ar divām un 11 ar vienu.