VEF izšķirošajā Čempionu līgas grupas spēlē trīs scenāriji tikšanai pārspēļu kārtā
Šodien plkst. 19:00 Latvijas Basketbola līgas čempione "VEF Rīga" Slovākijā pret Levices "Patrioti" aizvadīs noslēdzošo FIBA Čempionu līgas F grupas spēli. Lai sasniegtu "play-in" kārtu, Mārtiņa Gulbja trenētajai komandai obligāti jāuzvar, taču svarīga būs arī punktu starpība. Spēles tiešraide "Go3 Sport 2" kanālā.
Ar uzvaru piektajā kārtā pār Ungārijas "Szolnoki" (76:62) VEF saglabā izredzes izkļūt ārā no grupas. Tomēr, lai vienu no sezonas mērķiem piepildītu, būs nepieciešama uzvara ar noteiktu punktu starpību. VEF labvēlīgi ir pat veseli trīs scenāriji.
Var būt pat otrie
Pirms noslēdzošās grupas spēles VEF patur iespējas pat to noslēgt otrajā pozīcijā. Vietu "top16" kārtā jau nodrošinājusi grupas līdere Atēnu AEK, kas uzvarējusi visās piecās spēlēs, un paralēli šovakar uzņems ungāru "Szolnoki". Savukārt, ja trīs komandas noslēgs grupu ar vienādu bilanci (2-2), tiks skatīta šo klubu savstarpējo spēļu bilance. Līdz šim VEF ar -19 zaudējis "Patrioti", ar -1 "Szolnoki", kurus atbildes spēlē pieveica ar +14 (kopā -6). "Szolnoki" par labu nāk pirmās kārtas 30 punktu panākums pār "Patrioti" (+15), bet "Patrioti" tas tieši nāk par sliktu (-9).
Līdz ar to VEF šodien panākums ar 21 vai vairāk punktiem pie scenārija, ja AEK pieveic "Szolnoki", ļaus finišēt otrajā vietā turnīra tabulā (pieņemot panākumu ar 21 punktu starpību, VEF un "Szolnoki" trīs komandu bilancē 2-2 būs +15, taču VEF ir labāka savstarpējo spēļu bilance un tamdēļ ieņems augstāku pozīciju). Divi scenāriji ļaus Mārtiņa Gulbja trenētajai komandai finišēt trešajā vietā - jebkāda uzvara ar mazāk nekā 21 punktu pie AEK panākuma Ungārijā, kā arī vismaz 19 punktu uzvara pie "Szolnoki" triumfa. Vislabvēlīgākais scenārijs paralēlajā spēlē, protams, ir Atēnu AEK uzvara, tomēr jāņem vērā, ka grieķiem pēdējā spēle neko sportiski nenozīmē, un jau iepriekšējā kārtā klubs mocījās pret "Patrioti" (uzvarēja papildlaikā). Turklāt abu vienību spēle notiks Ungārijā, kurā "Szolnoki" uzvarējuši abos Čempionu līgas mačos (pret VEF gan komandai iztrūka līderis Adams Somogji).
Visi citi scenāriji liegs VEF turpināt FIBA Čempionu līgas sezonu. Vairāki scenāriji ir arī VEF tiešajām konkurentēm - "Szolnoki" būs grupā otrie pie pašu uzvaras pār AEK un "Levice" panākuma, bet zaudējuma gadījumā šo vietu viņi ieņems, ja VEF uzvarēs līdz 21 punktam. "Levice" būs otrajā vietā, ja uzvarēs paši un AEK pieveiks "Szolnoki", kamēr trešajā vietā ierindosies, ja "Szolnoki" uzvarēs, bet paši VEF piekāpsies par 18 vai mazāk punktiem.
Pēdējo reizi VEF no grupas izkļuva 2021./2022. gada sezonā, kad sērijā līdz divām uzvarām pārspēlēs piekāpās Francijas "Dijon". Iepriekšējā sezonā VEF izcīnīja vienu uzvaru sešās spēlēs un ierindojās pēdējā vietā grupā. Slovākijas čempione "Patrioti" debitē Čempionu līgā un bez panākuma pār VEF abu komandu pirmajā spēlē savā laukumā ar +2 pieveica "Szolnoki" (71:73).
Veselības problēmas
VEF visu sezonu saskaras ar dažādām traumām basketbolistu rindās. Par pēdējiem, kuri šobrīd nevar palīdzēt vienībai, kļuvuši rotācijas basketbolisti Dairis Bertāns un Rotislavs Novickis. Kā pēc uzvaras pār "Szolnoki" iepriekšējā nedēļā norādīja Mārtiņš Gulbis, tad abi ārstē potīšu savainojumus, neprecizējot viņu iespējamo atlabšanas laiku. Abi nespēlēja pēdējā apvienotās līgas spēlē pret Pērnavas "Transcom", kurā atpūta tika dota arī Čempionu līgas labākajam atlēkušo bumbu vācējam Arnaldo Toro (13 atlēkušās bumbas vidēji mačā).
Apvienotajā līgā VEF ir vesela septiņu uzvaru sērija, tomēr jau pēc nozīmīgās spēles Čempionu līgā klubam gaidāma arī saspringta cīņa vietējās nozīmes turnīrā - kauja par Rīgu un duelis pret "Rīgas zeļļiem". Pēdējās spēlēs rezultatīvi spēlējis starpsezonā piesaistītais Kristaps Ķilps - uzvaru pār ungāru klubu viņš sekmēja ar 19 punktiem. No traumas daudz maz pilnvērtīgi atguvies ukrainis Iļja Sidorovs (17 punkti pirms nedēļas), bet pirmās spēles aizvadījis amerikānis Bens Karlsons, kurš vasarā guva kājas traumu un ātrāk par šī gada beigām nevarēja pastiprināt VEF.
VEF rezultatīvākais basketbolists Čempionu līgā ir Zahirs Porters, kuram vidēji 15,5 gūti punkti spēlē. Ar 12 punktiem spēlē, tālmetienus izpildot ar augstvērtīgo 47,8% precizitāti, izceļas ukrainis Iļja Sidorovs, bet gandrīz "double-double" iekrāj Arnaldo Toro - 9,6 punkti un 13 atlēkušās bumbas.
Lai arī VEF pēdējā mačā uzlaboja rezultativitāti uzbrukumā, joprojām klubs ieņem pēdējo vietu turnīrā vidēji gūtajos punktos spēlē - 68,4 punkti. Ar 39,3% metienu precizitāti vienība ieņem 30. vietu, izcīnītajām 37,6 atlēkušajām bumbām dalītu 11. vietu, bet atdotajām 13,2 piespēlēm priekšpēdējo, 31. vietu. Vēl pirms nedēļas VEF piespēlēs bija pēdējie.
Astoņu basketbolistu rotācija
Slovāku klubs paļaujas uz viesspēlētāju devumu. FIBA Čempionu līgā tiek izmantota šaura, tikai astoņu basketbolistu rotācija, no kuriem tikai Bojans Bojanovskis ir vietējais (viņam 15,7 minūtēs četri punkti un 3,3 atlēkušās bumbas).
Viņi arī dod rezultātu, īpaši jau Rikijs Makgils, kurš vidēji spēlē gūst 18 punktus, kuriem pievieno 5,6 rezultatīvās piespēles un 4,4 atlēkušās bumbas. Rezultatīvāko basketbolistu sarakstā Makgils ieņem augsto septīto vietu visā turnīrā. Bez Makgila ar 12,4 punktiem un 7,2 atlēkušajām bumbām izceļas Andrē Vestons, 12 punktiem, 5,7 rezultatīvajām piespēlēm un 3,7 bumbām zem groza Novāks Muziks, 11,4 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām Vils Kariuss, 10,8 punktiem Geibs Dorsijs, bet 10,7 punktiem - Akols Maveins. Vēl rotācijā tiek iesaistīts soms Ātu Kivimaki (20,4 minūtēs deviņi gūti punkti).
Slovākijas līgā "Patrioti" ir izteikta līdere (bilance 12-1), pirms spēles pret VEF ar 97:82 apspēlējot pirmspēdējā vietā esošo "Svit". Savukārt Čempionu līgas komandu statistikā "Patrioti" ar 75,2 gūtiem punktiem spēlē ieņem 27. vietu rezultatīvāko vienību konkurencē, ar 40,8% metienu precizitāti atrodas 28. vietā šajā rādītājā, ar 36,4 atlēkušajām bumbām ir 18. vietā, bet 13,8 piespēlēm ir vietu augstāk par VEF atdoto piespēļu rādītājā (30. vieta).
FIBA Čempionu līgas sezonas pārspēles plānotas no 6. līdz 14. janvārim. F grupas otrās un trešās vietas ieguvējas par vietu "top16" kārtā spēkosies pret E grupas otrās vai trešās vietas ieņēmējām (Itālijas "Trieste" vai Vācijas "Wurzburg").