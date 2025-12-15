Losandželosas "Lakers" veic nozīmīgu izrāvienu un asumiem bagātā spēlē pārspēj "Suns"
foto: (Foto: AP/Scanpix)
Dilons Brukss ar Lebronu Džeimsu nav nekādi draugi.
Basketbols

Losandželosas "Lakers" veic nozīmīgu izrāvienu un asumiem bagātā spēlē pārspēj "Suns"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Losandželosas "Lakers" svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē veica 24 punktu izrāvienu un izcīnīja panākumu.

Losandželosas "Lakers" veic nozīmīgu izrāvienu un ...

"Lakers" viesos ar 116:114 (31:36, 31:26, 24:15, 30:37) pārspēja Fīniksas "Suns". Otrajā puslaikā Losandželosas vienība veica 24:0 izrāvienu, kas ceturtās ceturtdaļas ievadā ļāva iekrāt 20 punktu pārsvaru. "Suns" basketbolisti turpinājumā atspēlējās, un 12 sekundes līdz pamatlaika beigām pēc Dilona Bruksa precīza tālmetiena ar 114:113 pārņēma vadību. Tomēr tieši pats Brukss savā ziņā pievīla "Suns" komandu, jo savo trāpīto tālmetienu atzīmēja Lebrona Džeimsa sejā, kas rezultējās ar otro tehnisko piezīmi un izraidīšanu no spēles (pirmo tehnisko Brukss saņēma jau spēles trešajā minūtē, un spēles laikā uz viņa provokācijām atbildēja arī pats Džeimss).

Tas turpinājumā Lebrons Džeimss tika pie trīs soda metieniem, no kuriem divus realizēja, bet vēl vienu precīzu metienu no soda līnijas pēdējā sekundē pievienoja Markuss Smārts, "Lakers" tiekot pie panākuma. Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Luka Dončičs, Džeimss pievienoja 26 punktus, bet Deandrē Eitons maču noslēdza ar 20 punktiem un 13 bumbām zem groziem. Fīniksas vienībā 27 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Devins Bukers, kamēr pie 20 punktiem tika Marks Viljamss. "Lakers" ar 18 uzvarām un septiņiem zaudējumiem Rietumu konferences turnīra tabulā atrodas ceturtajā vietā, bet "Suns" ar bilanci 14-12 ierindojas septītajā pozīcijā.

Citā mačā Stefens Karijs izcēlās ar 12 precīziem tālmetieniem, taču viņa pārstāvētā Goldensteitas "Warriors" izbraukumā ar 131:136 (31:34, 31:27, 37:35, 32:40) zaudēja Portlendas "Trail Blazers". Karijs spēli noslēdza ar 48 punktiem, taču mača pēdējā minūtē nespēja gūt punktus, lai sekmētu "Warriors" uzvaru. Vēl 16 punktus viesu labā guva Džimijs Batlers. Mājinieku panākumu ar 35 punktiem sekmēja Džerami Grānts un Šeidons Šārps, kamēr Deni Avdija iekrāja 26 punktus, astoņas rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas. "Warriors" ar 13 uzvarām 27 spēlēs Rietumu konferencē atrodas astotajā vietā, bet "Trail Blazers" ar desmit panākumiem un 16 zaudējumiem ieņem 11. pozīciju.

Jau ziņots, ka Atlantas "Hawks", kurai slimības dēļ nevarēja palīdzēt Kristaps Porziņģis, mājās ar rezultātu 120:117 pārspēja Filadelfijas "76ers".

Tēmas

Deandrē EitonsKristaps PorziņģisNBAAtlantas "Hawks"Lebrons DžeimssStefens KarijsLuka DončičsLosandželosas "Lakers"Devins BukersDžimijs BatlersPortlendas "Trail Blazers"Fīniksas "Suns"Deni Avdija

Citi šobrīd lasa