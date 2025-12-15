VIDEO: Krollis iesit Čehijas futbola flagmanim, izceļoties jau otrajā spēlē pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Raimonds Krollis svētdien guva vārtus Čehijas futbola ekstralīgas izbraukuma mačā, viņa pārstāvētajai Liberecas "Slovan" cīnoties neizšķirti. Ar dažādām sekmēm klubu rindās laukumā devās arī Rihards Matrevics, Dario Šits un Andrejs Cigaņiks.
Akci Kayonda po křídle zakončil přesnou ranou Krollis! 🎯👀 pic.twitter.com/AePPaTzPPk— Chance Liga (@chanceliga) December 14, 2025
"Slovan" viesos ar 2:2 (1:1) spēlēja neizšķirti ar Prāgas "Sparta". Krollis laukumā devās sākumsastāvā un tika nomainīts 68. minūtē, kad viņa vietā laukumā devās Ermins Mahmičs. Latvijas futbolists 34. minūtē pēc Aziza Kajondo piespēles panāca 1:0 Liberecas komandas labā, taču jau astoņas minūtes vēlāk rezultāts kļuva neizšķirts. Mača turpinājumā 79. minūtē Lukass Letenajs atjaunoja "Slovan" vienu vārtu pārsvaru, bet Prāgas komanda vēlreiz izlīdzināja rezultātu.
Raimonds Krollis izcēlās jau otrajā spēlē pēc kārtas. Šajā sezonā "Slovan" sastāvā viņš izcēlies jau veselas piecas reizes. Jāmin, ka Prāgas "Sparta" ir titulētākais Čehijas futbola klubs, kurš par vietējās līgas čempionu kļuvis veselas 38 reizes, pēdējo no tām 2023./2024. gada sezonā.
Citā spēlē, Rihardam Matrevicam sargājot vārtus, Prāgas "Dukla" izbraukumā ar 0:2 (0:1) zaudēja Plzeņas "Viktoria". "Slovan" ar 31 punktu 19 spēlēs ir sestā, bet "Dukla" ar 14 punktiem atrodas 14. vietā 16 komandu čempionātā.
Citos čempionātos Latvijas futbola izlases aizsargs Andrejs Cigaņiks svētdien devās laukumā uz maiņu "Luzern" zaudējumā Šveices superlīgas spēlē. "Luzern" viesos ar 0:2 (0:1) piekāpās Bernes "Young Boys". Cigaņiks laukumā devās 67. minūtē, kad redultāts jau bija 0:2, un nomainīja Rubenu Dantasu.
Pirmajā puslaikā pēc spēlētām 20 minūtēm mājiniekus vadībā izvirzīja Kristians Fasnahts, bet otrajā puslaikā pēc spēlētām 13 minūtēm pārsvaru dubultoja Darians Malešs. Otrā puslaika turpinājumā Lucernas vienība guva vienus vārtus, taču tie netika ieskaitīti aizmugures dēļ.
"Luzern" ar 18 punktiem 17 spēlēs ieņem desmito vietu 12 komandu konkurencē. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Basel".
Savukārt Latvijas futbola izlases uzbrucējs Dario Šits svētdien Spānijas pēc spēka trešās līgas mačā devās laukumā uz maiņu, viņa pārstāvētajai Madrides "Atletico" otrajai komandai izcīnot uzvaru. "Atletico" mājās ar 1:0 (1:0) uzvarēja "Sevilla" B komandu. Vienīgie vārti tika gūti 18. minūtē, kad Martins Beloti izcēlās ar precīzu sitienu no soda laukuma robežas. Šits laukumā devās septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām.
Ar 33 punktiem 16 spēlēs "Atletico" ir līdere 20 komandu konkurencē. Spāņu futbola zvaigznes Fernando Torresa vadītā Madrides kluba otrā komanda no Itālijas A sērijas kluba "Parma" īrē Šitu uz vienu sezonu.