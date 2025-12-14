Latvijas kamaniņu braucējiem Pasaules kausa posmā ceturtā vieta stafetē
Latvijas kamaniņu braucēji sestdien Pārksitijā Pasaules kausa otrajā posmā ieņēma ceturto vietu komandu stafetē.
Par uzvarētājiem kļuva Itālijas kamaniņu braucēji, kuri finišēja trīs minūtēs un 5,885 sekundēs. Zaudējot, 0,207 sekundes, otrie bija austrieši, bet ASV vienība piekāpās 0,566 sekundes un tika pie bronzas.
Latvijas kamaniņu braucēji Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Gints Bērziņš un Anda Upīte/Madara Pavlova atpalika no Itālijas vienības 0,961 sekundi, kas deva ceturto vietu septiņu komandu konkurencē.
Sestdien arī noslēdzās individuālās sacensības, kurās vīriešu konkurencē uzvaru izcīnīja abos braucienos labāko rezultātu sasniegušais austrieti Jonass Millers, finišu sasniedzot minūtē un 29,640 sekundēs. Viņš par 0,257 sekundēm pārspēja vācieti Maksu Langenhanu, bet itālis Leons Felderers bija par 0,508 sekundēm lēnāk un ieņēma trešo vietu.
No Latvijas sportistiem labāko rezultātu sasniedza Bērziņš, kurš pēc pirmā brauciena bija 16. vietā, bet otrajā braucienā tika pie devītā labākā laika un ieņēma desmito vietu, summā zaudējot uzvarētājam 1,387 sekundes.
Vēl Kristers Aparjods piekāpās 1,686 sekundes un ierindojās 12. pozīcijā 26 sportistu konkurencē. Jau ziņots, ka pirmajā braucienā kritienu piedzīvoja Kaspars Rinks.
Sieviešu konkurencē pirmo vietu izcīnīja amerikāniete Sammera Bričere, kura pēc pirmā brauciena bija līdere, bet otrajā tika pie ceturtā labākā laika, summā nosargājot pirmo vietu un finišējot minūtē un 26,961 sekundē. Viņai 0,105 sekundes zaudēja Itālijas sportiste Verena Hofere, bet vēl viena ASV pārstāve Ešlija Fārkersone piekāpās tautietei 0,109 sekundes un bija trešā.
No Latvijas sportistēm ātrākā bija Aparjode, kura pēc pirmā brauciena bija septītā, bet otrajā ieņēma desmito vietu, abu braucienu summā atpaliekot no uzvarētājas 0,371 sekundi un ierindojoties desmitajā pozīcijā.
Elīva Ieva Bota abu braucienu summā zaudēja 0,810 sekundes un ieņēma 17. vietu, bet Zane Kaluma, nekvalificējoties otrajam braucienam, sacensības noslēdza 21. vietā 28 sportistu konkurencē. Pirmajā braucienā kritienu arī piedzīvoja Margita Sirsniņa.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiek ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā.
Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.