Latvijas cīkstonis Čižovs uzvar "PFL Europe" turnīrā
foto: Ekrānuzņēmums
Cīkstonis Čižovs uzvar "PFL Europe" turnīrā.
Citi sporta veidi

Latvijas cīkstonis Čižovs uzvar "PFL Europe" turnīrā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas jauktās cīņu mākslas (MMA) sportists Aleksandrs Čižovs sestdien Lionā triumfēja Profesionālās cīkstoņu līgas (PFL) Eiropas turnīrā vieglā svara divīzijā.

Latvijas cīkstonis Čižovs uzvar "PFL Europe" turnī...

Titulcīņā Čižovs trešajā raundā ar nokautu pieveica Anglijas cīkstoni Konoru Hjūzu.

Čižovs profesionālajā MMA karjerā uzvarējis 13 no 16 dueļiem, bet Hjūzs - 12 no 15 cīņām.

Iepriekš šogad PFL Eiropas turnīra ceturtdaļfinālā Čižovs ar nokautu pārspēja skotu Marku Jūenu, bet pusfinālā ar dalītu lēmumu bija pārāks pār itāli Klaudio Pačellu. PFL ir otra prestižākā cīņas sporta organizācija aiz UFC.


 

Tēmas

MMAUFC

Citi šobrīd lasa