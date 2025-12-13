Cīkstonis Čižovs uzvar "PFL Europe" turnīrā.
Citi sporta veidi
Šodien 21:43
Latvijas cīkstonis Čižovs uzvar "PFL Europe" turnīrā
Latvijas jauktās cīņu mākslas (MMA) sportists Aleksandrs Čižovs sestdien Lionā triumfēja Profesionālās cīkstoņu līgas (PFL) Eiropas turnīrā vieglā svara divīzijā.
Titulcīņā Čižovs trešajā raundā ar nokautu pieveica Anglijas cīkstoni Konoru Hjūzu.
Čižovs profesionālajā MMA karjerā uzvarējis 13 no 16 dueļiem, bet Hjūzs - 12 no 15 cīņām.
Iepriekš šogad PFL Eiropas turnīra ceturtdaļfinālā Čižovs ar nokautu pārspēja skotu Marku Jūenu, bet pusfinālā ar dalītu lēmumu bija pārāks pār itāli Klaudio Pačellu. PFL ir otra prestižākā cīņas sporta organizācija aiz UFC.