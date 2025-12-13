Grantiņa četrinieku ekipāžai 13. vieta un karjeras labākais rezultāts Pasaules kausā
Latvijas bobsleja četrinieku ekipāža ar pilotu Renāru Grantiņu sestdien Norvēģijā Pasaules kausa trešajā posmā otrajā braucienā uzrādīja otro rezultātu un izcīnīja 13. vietu, kas Grantiņam ir karjeras rekords, bet Jēkaba Kalendas četrinieks bija dalītā 18. pozīcijā.
Grantiņš startēja ar stūmējiem Edgaru Unguru, Dāvi Kaufmani un Mairi Kļavu, bet Kalenda ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Arni Bebrišu un Matīsu Mikni.
Visu goda pjedestālu aizņēma Vācijas četrinieku ekipāžas. Otrajā braucienā uzvaru nodrošināja Johanness Lohners, kurš summā par 0,14 sekundēm apsteidza Frančesko Frīdrihu, bet vēl divas sekundes simtdaļas zaudēja Adams Amūrs.
Grantiņa četrinieks summā no uzvarētājiem atpalika 0,71 sekundi, bet Kalenda - 0,90 sekundes.
Pirmajā braucienā Latvijas ekipāžas ieņēma vietas pirmā divdesmitnieka beigās un par mata tiesu kvalificējās otrajam braucienam, jo tuvākās divas ekipāžas no Kalendas atpalika vienu sekundes simtdaļu, bet no Grantiņa - četras simtdaļas. Kalendam startā bija septītais rezultāts, bet finišā viņš bija 20. no 26 ekipāžām, par trīs sekundes simtdaļām piekāpjoties Grantiņam, kura četriniekam startā bija 15. rezultāts.
Otrajā braucienā Grantiņš bija ievērojami ātrāks finišā par tuvākajiem konkurentiem, tajā skaitā arī Kalendu. Pasliktinoties ledus kvalitātei, latvieša rezultātu pārspēt bija grūti arī vadošajiem pilotiem, un tas pa spēkam bija tikai Lohneram par divām sekundes simtdaļām.
Kalendam otrajā braucienā bija piektais rezultāts, 0,16 sekundes lēnāks par Grantiņu.
Pirmajā posmā olimpisko spēļu trasē Kortīnā d'Ampeco Kalendas pilotētais četrinieks ieņēma 17. vietu, bet otrajā Insbrukas trasē Austrijā - 12. vietu, Grantiņam ierindojoties attiecīgi 20. un 21. vietā, bet uzvaru svinot vāciešiem - vispirms Johannesam Lohneram, bet otrajā posmā Frančesko Frīdriham.
Svētdien tiks aizvadīts vēl viens posms četriniekiem, bet sievietes sacentīsies divniekos.
Latvijas bobsleja komandas galvenais treneris ir Emīls Cipulis.
Šosezon sportistiem, cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Nākamo posmu bobslejisti nākamnedēļ aizvadīs Siguldā, bet pēc jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.