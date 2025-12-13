Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis piektdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā un palīdzēja Providensas "Bruins" komandai izcīnīt uzvaru.
Hokejs
Šodien 11:19
Ločmelis gūst vārtus AHL mačā, palīdzot "Bruins" nodrošināt uzvaru
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis piektdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā un palīdzēja Providensas "Bruins" ar 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) pārspēt Ērika Mateiko pārstāvēto Hēršijas "Bears".
Mača desmitajā minūtē Ločmelis ar plaukstas metienu no zonas vidus panāca 2:0 viesu labā, tādējādi gūstot vārtus, kas vēlāk izrādījās uzvaru nesošie. Ločmelis šajā spēlē septiņas reizes meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1, bet Mateiko izpildīja vienu metienu pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Ločmelis šosezon AHL 24 mačos guvis astoņus vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles, savukārt Mateiko 17 spēlēs ir viens precīzs metiens un viena rezultatīva piespēle. "Bruins" ir līgas līdere, spēlējot Austrumu konferencē, kur "Bears" ieņem astoto pozīciju.