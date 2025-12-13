Latvijas bobsleja četrnieku ekipāža startēs Pasaules kausa posmā Norvēģijā
Latvijas bobsleja četrinieku ekipāžas ar pilotiem Jēkabu Kalendu un Renāru Grantiņu sestdien Norvēģijā atartēs Pasaules kausa trešajā posmā .
Pirmais brauciens sāksies plkst. 14.00 pēc Latvijas laika, bet otrais brauciens notiks pusotru stundu vēlāk, sacensības tiešraidē translējot televīzijas kanālam "Go3 Sport Open". Kalenda ar stūmējiem Lauri Kaufmani, Arni Bebrišu un Matīsu Mikni startēs ar 16. numuru, bet Grantiņš ar stūmējiem Edgaru Unguru, Dāvi Kaufmani un Mairi Kļavu pirmajā braucienā trasē dosies ar 23. numuru 26 ekipāžu vidū.
Pirmajā posmā olimpisko spēļu trasē Kortīnā d'Ampeco Kalendas pilotētais četrinieks ieņēma 17. vietu, bet otrajā Insbrukas trasē Austrijā - 12. vietu, Grantiņam ierindojoties attiecīgi 20. un 21. vietā, bet uzvaru svinot vāciešiem - vispirms Johannesam Lohneram, bet otrajā posmā Frančesko Frīdriham.
Kopvērtējumā pa 435 punktiem ir Frīdriha un Lohnera ekipāžām, bet trešā ar 376 punktiem ir vēl viena vācu pilota Ādama Amūra ekipāža, kas ir līdere junioru vērtējumā. Kalenda ar 216 punktiem ir 13. vietā, bet Grantiņš ar 130 punktiem - 21. vietā, junioru konkurencē ieņemot attiecīgi otro un piekto vietu.
Sestdien notiks arī sacensības monobobslejā, kur Latvijas bobslejistes nepiedalīsies. Svētdien tiks aizvadīts vēl viens posms četriniekiem, bet sievietes sacentīsies divniekos. Latvijas bobsleja komandas galvenais treneris ir Emīls Cipulis.
Šosezon sportistiem, cīnoties par ceļazīmēm uz 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajām spēlēm, ir paredzēti septiņi Pasaules kausa posmi. Nākamo posmu bobslejisti nākamnedēļ aizvadīs Siguldā, bet pēc jaunā gada notiks posmi Vinterbergā, Sanktmoricā un Altenbergā.