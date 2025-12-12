Metiens pēdējā sekundē ļauj Bertāna “Dubai” uzvarēt “Bayern”
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns piektdien guva četrus punktus ULEB Eirolīgas 15. kārtas mačā un ar "Dubai" komandu svinēja uzvaru.
Makinlijam Raitam realizējot metienu sekundi pirms pamatlaika beigām, "Dubai" mājās ar rezultātu 89:88 (24:23, 18:23, 16:20, 31:22) uzvarēja Minhenes "Bayern".
Bertāns spēlēja 22 minūtes un vienu sekundi, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, izpildīja sešus neprecīzus tālmetienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz kļūdījās, izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus, iekrāja trīs efektivitātes koeficienta punktus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+5).
Raits ar 22 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, Avudu Abass guva 15 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Mfiondu Kabengele un Filips Petruševs guva pa 12 punktiem, bet Džastins Andersons un Kosta Kondičs pa 11, pirmajam no viņiem bloķējot trīs metienus.
"Bayern" komandā 21 punktu guva Andreass Obsts, 15 punkti un sešas atlēkušās bumbas bija Johannesam Foitmanam, bet 14 punkti un sešas rezultatīvas piespēles Spenseram Dinvidijam.
"Dubai" ar septiņām uzvarām 15 spēlēs ieņem 13. vietu, bet "Bayern" ar piecām uzvarām ir pirmspēdējā, 19. pozīcijā.
Tikmēr Artūrs Žagars palika uz rezervistu soliņa spēlē, kurā Stambulas "Fenerbahce" iepriekšējās sezonas finālistu duelī viesos ar rezultātu 92:86 (14:21, 24:25, 22:23, 32:17) uzvarēja "Monaco".
Čempiones "Fenerbahce" rindās Telens Hortons-Takers guva 24 punktus, Kems Bēržs guva 15 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, Devonam Holam bija 13 punkti, Veidam Boldvinam 12 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles, Bonzijs Kolsons guva desmit punktus, bet Nikolo Melli deviņus punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas.
"Monaco" komandā 20 punktus guva Maiks Džeimss, 18 punkti bija Alfam Diallo, 12 punktus guva Keveriuss Heiss, bet 11 punkti, septiņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles bija Nikolam Mirotičam.
"Fenerbahce" ar deviņām uzvarām 14 spēlēs ieņem piekto vietu, bet "Monaco" uzvarējusi deviņos no 15 mačiem, kas dod septīto pozīciju.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".