Renārs Birkentāls Pasaules kausā iekļūst iedzīšanā, Aleksandram Patrijukam pietrūkst pavisam maz
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls piektdien Austrijā Pasaules kausa posmā izcīnīja 46. vietu desmit kilometru sprintā, iekļūstot iedzīšanā, Aleksandrs Patrijuks ieņēma 61. un Rihards Lozbers - 80. vietu.
Par uzvarētāju kļuva Itālijas biatlonists Tommazo Džakomels, kurš ar precīzu šaušanu finišēja 23 minūtēs un 4,5 sekundēs, izcīnot savu otro uzvaru Pasaules kausa posmos. Viņš par četrām sekundēm apsteidza francūzi Eriku Pero un par sešām sekundēm - vācieti Filipu Hornu, kuri arī šāva nekļūdīgi.
Iztiekot bez soda apļiem, ceturtais bija norvēģis Juhans Ūlavs Botns (+9,1) un piektais - viņa tautietis Sturla Holms Lēgreids, bet sestais ar vienu kļūdu šaušanā - Zviedrijas biatlonists Martins Ponsiluoma, uzvarētājam zaudējot attiecīgi 23 un 25 sekundes.
Birkentāls divreiz kļūdījās šaušanā stāvus un ieņēma 46. vietu, Džakomelam zaudējot minūti un 56 sekundes. Tas ļāva Birkentālam kā vienīgajam latvietim tikt iedzīšanas sacensībās. Pavisam nedaudz pietrūka Aleksandram Patrijukam. Viņš ar vienu kļūdu šaušanā stāvus ieņēma 61. vietu, tikai par 0,3 sekundēm atpaliekot no 60. vietas, kas garantēja vietu iedzīšanā.
Lozbers, kurš 16 gadu vecumā aizvadīja otrās Pasaules kausa sacensības, ar četrām kļūdām šaušanā guļus ieņēma 80. vietu 104 biatlonistu konkurencē, Džakomelam zaudējot divas minūtes un 55,2 sekundes. Uz starta neizgāja Latvijas vadošais biatlonists Andrejs Rastorgujevs, kurš pirmā posma laikā Estešundā saasināja pleca savainojumu. Tas gan neesot nopietns un viņa atgriešanās sacensībās gaidāma nākamajā posmā Francijā.
Pagājušajā nedēļā tika aizvadītas sezonas pirmās sprinta sacensības, kurās Andrejs Rastorgujevs finišēja 33. vietā, Birkentāls ieņēma 37., bet Patrijuks - 79. vietu. Par uzvarētāju kļuva norvēģis Juhans Ūlavs Botns.
Sestdien vīrieši sacentīsies 12,5 kilometru iedzīšanā un biatlonistes spēkosies 4x6 kilometru komandu stafetē, bet svētdien paredzēta desmit kilometru iedzīšana sievietēm un 4x7,5 kilometru komandu stafete vīriešiem.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamnedēļ biatlonisti sacentīsies Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.