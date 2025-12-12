Stīvens Stemkoss gūst četrus vārtus "Predators" uzvarā; arī Makdeividam četru punktu spēle
Ar četriem gūtiem vārtiem ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās Nešvilas "Predators" uzbrucējs Stīvens Stemkoss, palīdzot savai komandai mājās sagraut Sentluisas "Blues" vienību.
"Predators" savā laukumā bija pārāki ar 7:2 (2:0, 4:2, 1:0), bet 35 gadus vecajam Stemkosam šī bija karjeras otrā četru vārtu spēle. Līdz šim vienīgo reizi pieredzējušais uzbrucējs četrus vārtus mačā guva 2023. gada 14. decembrī pret Edmontonas "Oilers", tobrīd esot Tampabejas "Lightning" sastāvā. Stemkosa kontā tagad ir 15 spēles ar vismaz trim gūtiem vārtiem jeb "hat trick".
Līdz šim "Predators" vēsturē tikai trim hokejistiem bija izdevies vienā spēlē gūt četrus vārtus - Filipam Forsbergam un Roko Grimaldi (2021. gadā) un Ērikam Nīstremam (2014. gadā). Vēl ceturtdienas mačā uzvarētāju rindās ar precīziem metieniem izcēlās Raiens O'Railijs, Filips Forsbergs un Maikls Bantings, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Lūks Evandželista.
Viesu sastāvā vārtus guva Hjū Makgings, kuram tas bija pirmais precīzais metiens NHL, un Roberts Tomass. Citā spēlē ar savas NHL karjeras sesto "hat trick" izcēlās Zeks Haimans, palīdzot Edmontonas "Oilers" savā laukumā ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) pārspēt Detroitas "Red Wings" vienību, kurai pārtrūka sešu maču sērija ar punktiem.
Vēl vienus vārtus "Oilers" rindās guva Matīass Ekholms, bet komandas kapteinis Konors Makdeivids izcēlās ar četrām rezultatīvām piespēlēm. Pēdējos četros mačos Makdeivids ir iekrājis 12 (5+7) punktus, kas ar 48 (16+32) punktiem rezultatīvāko spēlētāju sarakstā ļāvis pakāpties uz otro vietu aiz Kolorādo "Avalanche" līdera Neitana Makinona, kura rēķinā 53 (25+28) punkti. Detroitas vienības rindās vienīgos vārtus guva Simons Ervidsons.