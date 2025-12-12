Merzļikinam pagalam neveiksmīga spēle, Šilovs paliek rezervē, Ābolam mazs spēles laiks
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā tika nomainīts pēc nepilnām 15 minūtēm, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu. Zaudējumus piedzīvoja arī citu latviešu pārstāvētās vienības.
Merzļikinu ātri nomaina
Blue Jackets" mājās ar rezultātu 3:6 (1:4, 2:1, 0:1) zaudēja Otavas "Senators" komandai, piedzīvojot ceturto zaudējumu pēc kārtas. Merzļikins pavadīja uz ledus 14 minūtes un 55 sekundes un tika galā ar diviem no pieciem pretinieku metieniem, atvairot 40% raidījumu. Pie rezultāta 0:3 mājinieku vārtos stājās Džets Grīvzs, kurš spēles turpinājumā tvēra 21 no 23 pretinieku mestajām ripām.
Divus vārtus viesu rindās guva Tims Šticle, ar 1+2 katrs izcēlās Dreiks Batersons un Maikls Amadio, pa 1+1 iekrāja Klods Žirū un Deivids Perons, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Dilans Kazenss. "Blue Jackets" sastāvā vārtus guva Dmitrijs Voronkovs, Dante Fabro un Būns Dženers, kura rēķinā arī rezultatīva piespēle.
Kolumbusas komanda ar 32 punktiem 31 spēlē ieņem 15. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Vegasas "Golden Knights" hokejistus.
"Penguins" turpina neveiksmju sēriju
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs ceturtdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" komanda piedzīvoja zaudējumu. "Penguins" savā laukumā ar rezultātu 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) piekāpās Monreālas "Canadiens" komandai, piedzīvojot trešo neveiksmi pēc kārtas.
Pitsburgas vienības vārtos Tristans Džarijs atvairīja 25 no 29 viesu metieniem, tiekot galā ar 86,2% raidījumu. Pretējos vārtos savu pirmo maču NHL aizvadīja 21 gadu vecais Džeikobs Faulers, debijā tiekot galā ar 36 no 38 mājinieku metieniem jeb 94,7% un tiekot atzīts par spēles pirmo zvaigzni.
Pitsburgas komandas jauno vārtsargu pa reizei pārspēja Braiens Rasts un Ēriks Kārlsons, bet "Penguins" vārtos ripu spēja nogādāt Aleksandrs Teksjē, Brendans Galahers, Kouls Koufīlds un Olivers Kapanens.
"Penguins" ar 35 punktiem 29 spēlēs ieņem astoto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs sestdien vakarā pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Sanhosē "Sharks" hokejistus.
Vankūvera spēlē bez Bļugera
Citā mačā otro zaudējumu pēc kārtas un devīto pēdējo 11 spēļu laikā bez savainotā latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera ierindā piedzīvoja Vankūveras "Canucks", kas abu konferenču vājāko komandu duelī ar 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) piekāpās Bufalo "Sabres". Mājiniekiem vārtus guva Kīfers Šervuds un Makss Sasons, kamēr "Sabres" rindās precīzi bija Rasmuss Dalīns, Teidžs Tompsons un Zeks Bensons.
"Canucks" ar 25 punktiem 31 spēlē ir pēdējie Rietumu konferencē un visā līgā. Bļugers savai komandai nevarēs palīdzēt vēl aptuveni divas nedēļas, bet nākamo spēli "Canucks" aizvadīs svētdien vakarā pēc Latvijas laika, viesos tiekoties ar Ņūdžersijas "Devils".
Ābolam daudz neuzticas
Latvijas uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda ceturtdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā. "Flyers" savā laukumā ar rezultātu 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) papildlaikā piekāpās Vegasas "Golden Knights" komandai.
Ābols laukumā pavadīja deviņas minūtes un 30 sekundes, no kurām 18 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs pielietoja trīs spēka paņēmienus, atņēma divas ripas, uzvarēja trijos no sešiem iemetieniem un cīņu noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Spēles septītajā minūtē Zeks Vaitklauds vadībā izvirzīja "Golden Knights", bet 17. minūtē 1:1 panāca Trevors Zīgrass. Otrajā periodā Marks Stouns vēlreiz ieguva vadību viesiem, bet mājinieki atbildēja ar Noa Jūlsena precīzo metienu. Trešajā periodā vārti gūti netika, bet papildlaika trešajā minūtē uzvaru viesiem nodrošināja Stouna otrie gūtie vārti mačā.
"Flyers" ar 36 punktiem 29 spēlēs ieņem septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Karolīnas "Hurricanes" hokejistus.